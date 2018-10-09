TANAP и Турецкий поток повысят роль Анкары в обеспечении энергобезопасности региона – Минэнерго Турции

Транс-Анатолийский газопровод (TANAP) и «Турецкий поток» повысят роль Турции в обеспечении энергобезопасности региона, считает турецкий министр энергетики и природных ресурсов Фатих Дёнмез.
«Проекты газопровода TANAP и газопровода Турецкий поток, строительство которого еще продолжается и завершится в 2019 году, сыграют важную роль в деле обеспечения Турцией энергобезопасности региона», - отметил Ф.Дёнмез, слова которого приводит турецкая газета «Dunya».
Ф.Дёнмез также отметил, что в настоящее время в Турции реализуется ряд крупных проектов в сфере электроэнергетики.
По его словам, в ближайшие 10 лет в Турции планируется создать новые генерирующие мощности в сфере ветряной и солнечной энергетики. «Инвестировав до 2023 года в энергосферу Турции порядка $10 млрд, в 2033 году мы получим отдачу около $30 млрд», - сказал он.
Говоря о значимости проекта строительства атомной электростанции (АЭС) «Аккую», министр отметил, что работы по сооружению станции ведутся бесперебойно. «На станции Аккую первый реактор планируется ввести в эксплуатацию в 2023 году. Также, параллельно с подготовкой технико-экономического обоснования и проведением исследований по проекту строительства АЭС «Синоп», с китайскими компаниями проводятся встречи по строительству в стране третьей атомной электростанции. В целом, атомные электростанции станут важным компонентом энергетической корзины Турции», - отметил министр.
Ф.Дёнмез добавил, что в настоящее время в стране продолжаются работы и по увеличению мощностей по хранению газа. «Наша основная цель заключается в том, чтобы к 2023 году обеспечить возможность хранения 20% годового потребления газа», - заявил министр.
Н.Аббасова
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