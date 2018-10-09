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ТЭК 09.10.2018 15:07

TANAP и Турецкий поток повысят роль Анкары в обеспечении энергобезопасности региона – Минэнерго Турции

Транс-Анатолийский газопровод (TANAP) и «Турецкий поток» повысят роль Турции в обеспечении энергобезопасности региона, считает турецкий министр энергетики и природных ресурсов Фатих Дёнмез.

«Проекты газопровода TANAP и газопровода Турецкий поток, строительство которого еще продолжается и завершится в 2019 году, сыграют важную роль в деле обеспечения Турцией энергобезопасности региона», - отметил Ф.Дёнмез, слова которого приводит турецкая газета «Dunya».

Ф.Дёнмез также отметил, что в настоящее время в Турции реализуется ряд крупных проектов в сфере электроэнергетики.

По его словам, в ближайшие 10 лет в Турции планируется создать новые генерирующие мощности в сфере ветряной и солнечной энергетики. «Инвестировав до 2023 года в энергосферу Турции порядка $10 млрд, в 2033 году мы получим отдачу около $30 млрд», - сказал он.

Говоря о значимости проекта строительства атомной электростанции (АЭС) «Аккую», министр отметил, что работы по сооружению станции ведутся бесперебойно. «На станции Аккую первый реактор планируется ввести в эксплуатацию в 2023 году. Также, параллельно с подготовкой технико-экономического обоснования и проведением исследований по проекту строительства АЭС «Синоп», с китайскими компаниями проводятся встречи по строительству в стране третьей атомной электростанции. В целом, атомные электростанции станут важным компонентом энергетической корзины Турции», - отметил министр.

Ф.Дёнмез добавил, что в настоящее время в стране продолжаются работы и по увеличению мощностей по хранению газа. «Наша основная цель заключается в том, чтобы к 2023 году обеспечить возможность хранения 20% годового потребления газа», - заявил министр.

Н.Аббасова

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Тэги: ПРОЕКТЫ, РОЛЬ, МНЕНИЕ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]