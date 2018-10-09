Спикер парламента Азербайджана отмечает необходимость более активного развития межпарламентских связей с Россией

Спикер Милли Меджлиса (парламент) Азербайджана Октай Асадов выступает за более активное развитие азербайджано-российских межпарламентских связей, сообщает пресс-служба Государственной дума России.
«Мы не успеваем за нашими дорогими президентами», - сказал О.Асадов на встрече с председателем Госдумы РФ Вячеславом Володиным, состоявшейся в Анталье 9 октября на полях III Совещания спикеров парламентов стран Евразии.
О.Асадов добавил, что за последние четыре месяца президенты Владимир Путин и Ильхам Алиев встретились четыре раза.
О.Асадов высоко оценил складывающиеся между двумя странами связи. «У нас с Россией самые высокие политические и экономические отношения, мы дорожим ими», — подчеркнул спикер.
Председатель Милли Меджлиса отметил, что за семь месяцев 2018 года товарооборот между двумя странами достиг $1,5 млрд.
В свою очередь, В.Володин отметил, что работа над созданием Межпарламентской комиссии высокого уровня между Государственной Думой и Милли Меджлисом находится на стадии завершения.
«Нам необходимо посмотреть в наших графиках, когда мы сможем выйти на подписание документов о создании Комиссии высокого уровня. Это можно сделать в рамках вашего официального визита - я вас приглашаю», - сказал спикер Госдумы.
Договоренность о создании Межпарламентской комиссии высокого уровня между Милли Меджлисом и Госдумой была достигнута в ходе первого официального визита В.Володина в Азербайджан.
Р.Бабаев
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