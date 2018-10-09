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ТЭК 09.10.2018 16:46

Газпром накануне истечения арбитражной и контрактной паузы с Туркменистаном встретился с Бердымухамедовым

Председатель правления ПАО "Газпром" (MOEX: GAZP) Алексей Миллер и руководитель аппарата правительства РФ Константин Чуйченко (до 2008 года - начальник юридического департамента концерна) посетили Туркменистан, сообщила пресс-служба "Газпрома".

"Алексей Миллер в составе российской делегации во главе с заместителем председателя правительства РФ - руководителем аппарата правительства РФ Константином Чуйченко принял участие во встрече с президентом Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедовым", - говорится в релизе.

"На встрече были рассмотрены перспективы сотрудничества России и Туркменистана в газовой сфере", - пишет "Газпром".

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
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Тэги: РОССИЯ, ГАЗПРОМ, ТУРКМЕНИСТАН


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]