Газпром накануне истечения арбитражной и контрактной паузы с Туркменистаном встретился с Бердымухамедовым

Председатель правления ПАО "Газпром" (MOEX: GAZP) Алексей Миллер и руководитель аппарата правительства РФ Константин Чуйченко (до 2008 года - начальник юридического департамента концерна) посетили Туркменистан, сообщила пресс-служба "Газпрома".

"Алексей Миллер в составе российской делегации во главе с заместителем председателя правительства РФ - руководителем аппарата правительства РФ Константином Чуйченко принял участие во встрече с президентом Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедовым", - говорится в релизе.

"На встрече были рассмотрены перспективы сотрудничества России и Туркменистана в газовой сфере", - пишет "Газпром".