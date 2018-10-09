Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Пресс-центр


Точка зрения


Руководство


Архив



Курсы валют

USD   1.7 EUR   1.9546 RUR   0.0255 GBR   2.2278 TRY   0.2781

Цена на нефть

    $/bbl WTI   74.33 Brent   84.58

Погода в Баку

  ночь день Сегодня 14° 26° Завтра 15° 22° 11 Окт 16° 22° 12 Окт 13° 21°

Транспорт и связь 09.10.2018 16:17

АКМП принял в эксплуатацию после капремонта танкер «Джаббар Гашимов»

ЗАО «Азербайджанское каспийское морское пароходство» (АКМП) приняло в эксплуатацию после капремонта танкер «Джаббар Гашимов», говорится в сообщении АКМП.

«Были отремонтированы главный и вспомогательный двигатели и насосы, произведена настройка систем управления судна, отремонтирована система трубопроводов в машинном отделении и на главной палубе, осуществлены электромонтажные работы», – отмечается в информации.

Также обновлены каюты экипажа, санитарные узлы и столовые.

«По завершению ремонта, танкер успешно прошел морские испытания и принят в эксплуатацию», - говорится в сообщении.

Танкер «Джаббар Гашимов» построен в 2008 году. Длина судна составляет 150 метров, ширина - 17.3 метра, грузоподъемность – 12 тыс. тонн.

В настоящее время танкерный флот АКМП включает 23 судна.

Н.Аббасова

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]
Версия для печати
Тэги: ПАРОХОДСТВО, ТАНКЕР, ВВОД

Политика

Общество

Регионы страны

За рубежом

Эксклюзив

Пресс-релиз

Пресс-центр

Точка зрения

© Interfax-Azerbaijan
2006-2018
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]