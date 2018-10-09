АКМП принял в эксплуатацию после капремонта танкер «Джаббар Гашимов»

ЗАО «Азербайджанское каспийское морское пароходство» (АКМП) приняло в эксплуатацию после капремонта танкер «Джаббар Гашимов», говорится в сообщении АКМП.

«Были отремонтированы главный и вспомогательный двигатели и насосы, произведена настройка систем управления судна, отремонтирована система трубопроводов в машинном отделении и на главной палубе, осуществлены электромонтажные работы», – отмечается в информации.

Также обновлены каюты экипажа, санитарные узлы и столовые.

«По завершению ремонта, танкер успешно прошел морские испытания и принят в эксплуатацию», - говорится в сообщении.

Танкер «Джаббар Гашимов» построен в 2008 году. Длина судна составляет 150 метров, ширина - 17.3 метра, грузоподъемность – 12 тыс. тонн.

В настоящее время танкерный флот АКМП включает 23 судна.

Н.Аббасова