АКМП принял в эксплуатацию после капремонта танкер «Джаббар Гашимов»

ЗАО «Азербайджанское каспийское морское пароходство» (АКМП) приняло в эксплуатацию после капремонта танкер «Джаббар Гашимов», говорится в сообщении АКМП.
«Были отремонтированы главный и вспомогательный двигатели и насосы, произведена настройка систем управления судна, отремонтирована система трубопроводов в машинном отделении и на главной палубе, осуществлены электромонтажные работы», – отмечается в информации.
Также обновлены каюты экипажа, санитарные узлы и столовые.
«По завершению ремонта, танкер успешно прошел морские испытания и принят в эксплуатацию», - говорится в сообщении.
Танкер «Джаббар Гашимов» построен в 2008 году. Длина судна составляет 150 метров, ширина - 17.3 метра, грузоподъемность – 12 тыс. тонн.
В настоящее время танкерный флот АКМП включает 23 судна.
Н.Аббасова
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