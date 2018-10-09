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Регион 09.10.2018 17:12

Голосование в парламенте Молдавии о включении в Конституцию пункта о евроинтеграции состоится до конца недели

Законодательная инициатива о включении в Конституцию Молдавии положения о "европейской интеграции" в качестве стратегической цели внешней политики республики будет обсуждаться в парламенте на этой неделе, заявил председатель правящей Демократической партии Молдавии Влад Плахотнюк.

"Срок, когда мы можем проголосовать за законопроект, вскоре истекает. Поэтому мы решили, что этот вопрос будет поставлен на голосование в парламенте уже на этой неделе. Депутатам представится отличная возможность доказать свою приверженность европейской интеграции или же продемонстрировать, что они используют это понятие, как предвыборный элемент", - сказал В.Плахотнюк во вторник на брифинге после заседания руководства партии с членами правительства и парламентским большинством.

По его словам, для внесения поправок в Конституцию у правящего большинства в парламенте нет достаточного количества голосов, а фракции Либеральной партии (ЛП) и Либерально-демократической партии (ЛДПМ) выдвигают свои условия.

В.Плахотнюк подчеркнул, что внесение в Конституцию положения о европейской интеграции в качестве ключевого элемента стратегии развития Молдавии "не должно обсуждаться на политическом уровне и являться частью политической игры".

"Вопрос европейской интеграции должен быть деполитизирован и избавлен от предвыборных спекуляций. Европейская интеграция должна занять свое место в стратегии развития Молдавии. Именно это мы имели в виду, когда решили стать партией для народа и для Молдавии, которая предпринимает конкретные меры для модернизации страны, а не ограничивается обещаниями в Facebook, как это делают другие", - отметил лидер ДПМ.

Демпартия год назад выступила с законодательной инициативой относительно включения тезиса "европейская интеграция" в Конституцию.

Инициатива получила положительное заключение Конституционного суда, которое было действительно в течение шести месяцев после принятия, то есть до середины ноября. Если парламент в этот срок не примет закон о внесении поправок в Конституцию, заключение КС теряет юридическую силу.

В парламентское большинство входят 55 из 101 депутата парламента.

Для принятия поправок в Конституцию необходимо две трети голосов избранных депутатов - 67 из 101. Инициатива Демпартии может пройти, если ее поддержат либерал-демократы и либералы, которые разделяют идеи евроинтеграции.

Однако ранее депутаты ЛП и ЛДПМ обусловили поддержку проекта изменений в Конституцию тем, чтобы парламентское большинство поддержало их инициативу о замене в Конституции названия "молдавский язык" на "румынский язык" в качестве государственного. Не все депутаты Демпартии готовы поддержать такую инициативу.

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Тэги: МОЛДАВИЯ, ЕВРОИНТЕГРАЦИЯ, ПАРЛАМЕНТ, ГОЛОСОВАНИЕ


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