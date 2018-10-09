Президент Азербайджана обсудил карабахское урегулирование с новым советником помощника госсекретаря США по вопросам Европы и Евразии

Президент Азербайджана Ильхам Алиев принял во вторник нового советника помощника госсекретаря США по вопросам Европы и Евразии Джорджа Кента, сообщает сайт главы государства.
"На встрече стороны обсудили пути урегулирования армяно-азербайджанского нагорно-карабахского конфликта", - отмечается в информации.
Кроме этого, И.Алиев и Дж.Кент подчеркнули успешное двустороннее сотрудничество в энергетической сфере, особо была отмечена поддержка, оказываемая Вашингтоном реализации проекта «Южный газовый коридор».
"Собеседники также провели широкий обмен мнениями вокруг возможностей сотрудничества в ненефтяном секторе, в том числе в сферах торговли, информационных технологий, инвестиций, АПК", - отмечается в информации.
Р.Бабаев
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