Президент Азербайджана обсудил карабахское урегулирование с новым советником помощника госсекретаря США по вопросам Европы и Евразии

Президент Азербайджана Ильхам Алиев принял во вторник нового советника помощника госсекретаря США по вопросам Европы и Евразии Джорджа Кента, сообщает сайт главы государства.

"На встрече стороны обсудили пути урегулирования армяно-азербайджанского нагорно-карабахского конфликта", - отмечается в информации.

Кроме этого, И.Алиев и Дж.Кент подчеркнули успешное двустороннее сотрудничество в энергетической сфере, особо была отмечена поддержка, оказываемая Вашингтоном реализации проекта «Южный газовый коридор».

"Собеседники также провели широкий обмен мнениями вокруг возможностей сотрудничества в ненефтяном секторе, в том числе в сферах торговли, информационных технологий, инвестиций, АПК", - отмечается в информации.

Р.Бабаев