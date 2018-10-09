Самолет ВВС Швеции провел разведку у российских границ на юге Балтики, где проводят учения корабли ВМФ РФ

Шведский военный самолет во вторник совершил длительный разведывательный полет вблизи Калининградской области на фоне учений российского Балтфлота, следует из мониторинговых данных западных авиационных ресурсов.
По их информации, шведский самолет-разведчик Gulfstream 4 с бортовым номером 102003 и позывным SVF623, вылетевший с авиабазы Малмен, которая расположена под городом Линчёпинг, в течение более двух с половиной часов курсировал приблизительно в 80 км от побережья Калининградской области, находясь на высоте около 13 тыс. метров.
Согласно данным западных авианаблюдений, шведские военные самолеты регулярно осуществляют полеты вблизи российских берегов. При этом большая их часть совпадает с разведывательными операциями военных самолетов США и других стран НАТО у российских морских границ на юго-востоке Балтийского моря. Кроме того, предполагается, что шведские военные самолеты также следят за действиями российских военных кораблей в международных водах в центральной и юго-восточной части акватории Балтики.
Как сообщили в понедельник в пресс-службе Балтийского флота, российские корветы "Стойкий" и "Сообразительный" проводят на Балтике учение по поиску и уничтожению подводной лодки условного противника.
"При поддержке противолодочных вертолетов Ка-27ПЛ морской авиации флота корабельная поисково-ударная группа осуществит поиск подводной лодки условного противника. После обмена данными и установления координат цели корветы условно применят торпедное вооружение по подводному противнику", - говорится в сообщении.
Роль условного противника выполняет дизель-электрическая подводная лодка Балтийского флота. "Ее экипаж, в свою очередь, устроит "охоту" на отряд надводных кораблей условного противника и выполнит стрельбы практическими боеприпасами", - сообщили военные.
В апреле корветы "Стойкий" и "Сообразительный", другие корабли Балтфлота РФ провели масштабные учения с боевыми стрельбами. Обеспокоенность по поводу маневров тогда выражали страны НАТО.
Группа миротворцев из Азербайджана отправилась в Афганистан в рамках миссии НАТО
Президент Азербайджана обсудил карабахское урегулирование с новым советником помощника госсекретаря США по вопросам Европы и Евразии
Спикер парламента Азербайджана отмечает необходимость более активного развития межпарламентских связей с Россией
НДЦ Азербайджана за 9 месяцев зарегистрировал допэмиссию акций на сумму около 11 млрд манатов
МЭА призывает крупных производителей нефти открыть "краны", рынок переходит в "красную зону"
Газпром накануне истечения арбитражной и контрактной паузы с Туркменистаном встретился с Бердымухамедовым
Ураган "Майкл" усилился до второй категории и продолжает двигаться к побережью США
В Bellingcat рассказали о получении Мишкиным звания Героя России
Турецкие авиалинии стали полноправным членом Ассоциации туризма Азербайджана
Азеригаз газифицировал в январе-сентябре более 70 населенных пунктов
Президент Алиев выделил более 21 млн манатов на замену кровли многоквартирных домов в Азербайджане
ЕС выделяет свыше 13 млн евро на развитие регионов Азербайджана
МВФ: Структурные реформы позволят ускорить темпы роста ВВП Азербайджана
Азербайджан и Россия согласовали план экономического сотрудничества до 2024 года
Генеральный директор завода «Norm Sement», об успехах завода и планах на будущее
В Баку состоялся литературный вечер, посвященный Сергею Есенину
Участники проекта AppLab приняли участие в семинаре по технологии блокчейн
Благотворительный проект «İlk addım»: помощь молодежи из детских домов
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»