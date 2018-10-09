Самолет ВВС Швеции провел разведку у российских границ на юге Балтики, где проводят учения корабли ВМФ РФ

Шведский военный самолет во вторник совершил длительный разведывательный полет вблизи Калининградской области на фоне учений российского Балтфлота, следует из мониторинговых данных западных авиационных ресурсов.

По их информации, шведский самолет-разведчик Gulfstream 4 с бортовым номером 102003 и позывным SVF623, вылетевший с авиабазы Малмен, которая расположена под городом Линчёпинг, в течение более двух с половиной часов курсировал приблизительно в 80 км от побережья Калининградской области, находясь на высоте около 13 тыс. метров.

Согласно данным западных авианаблюдений, шведские военные самолеты регулярно осуществляют полеты вблизи российских берегов. При этом большая их часть совпадает с разведывательными операциями военных самолетов США и других стран НАТО у российских морских границ на юго-востоке Балтийского моря. Кроме того, предполагается, что шведские военные самолеты также следят за действиями российских военных кораблей в международных водах в центральной и юго-восточной части акватории Балтики.

Как сообщили в понедельник в пресс-службе Балтийского флота, российские корветы "Стойкий" и "Сообразительный" проводят на Балтике учение по поиску и уничтожению подводной лодки условного противника.

"При поддержке противолодочных вертолетов Ка-27ПЛ морской авиации флота корабельная поисково-ударная группа осуществит поиск подводной лодки условного противника. После обмена данными и установления координат цели корветы условно применят торпедное вооружение по подводному противнику", - говорится в сообщении.

Роль условного противника выполняет дизель-электрическая подводная лодка Балтийского флота. "Ее экипаж, в свою очередь, устроит "охоту" на отряд надводных кораблей условного противника и выполнит стрельбы практическими боеприпасами", - сообщили военные.

В апреле корветы "Стойкий" и "Сообразительный", другие корабли Балтфлота РФ провели масштабные учения с боевыми стрельбами. Обеспокоенность по поводу маневров тогда выражали страны НАТО.