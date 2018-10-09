В правительственном законопроекте нужно указать категории иностранцев, имеющих право на упрощенное получение гражданства РФ - комитет Госдумы

Процедура получения гражданства РФ для носителей русского языка, проживающих в странах с нестабильной политической обстановкой, должна быть упрощена, считает профильный комитет Госдумы.
Соответствующее положение содержится в заключении комитета по развитию гражданского общества, религиозным и общественным объединениям, подготовленном к первому чтению соответствующего правительственного законопроекта.
Комитет полагает целесообразным при подготовке законопроекта ко второму чтению рассмотреть возможность закрепления в законе "О гражданстве РФ" критериев для определения круга иностранных граждан или лиц без гражданства, имеющих право на получение российского гражданства в упрощенном порядке, а также условия получения ими такого права, говорится в заключении, которое имеется в распоряжении "Интерфакса".
Комитет предполагает, что к таким категориям "могут быть отнесены в первую очередь соотечественники или носители русского языка, проживающие государствах, в которых их права систематически нарушаются в связи с вооруженными конфликтами, нестабильной политической обстановкой, целенаправленной политикой руководства этих государств и иными подобными обстоятельствами".
В комитете полагают, что такой подход будет соответствовать позиции Конституционного суда РФ.
Правительственный законопроект, который комитет рассмотрел сегодня перед первым чтением, предлагает предоставить президенту РФ право определять категории иностранных граждан и лиц без гражданства, имеющих право на получение гражданства РФ в упрощенном порядке, а также порядок подачи ими соответствующих заявлений.
Согласно пояснительной записке к законопроекту данная новелла позволит принять в гражданство РФ в упрощенном порядке соотечественников, проживающих в странах со сложной общественно-политической и экономической обстановкой, где происходят вооруженные конфликты или смена политического режима.
Комитет на заседании во вторник в целом поддержал предлагаемые законопроектом изменения.
Согласно предложению комитета Госдума может рассмотреть данный законопроект в первом чтении 25 октября.
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