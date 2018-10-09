Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Пресс-центр


Точка зрения


Руководство


Архив



Курсы валют

USD   1.7 EUR   1.9546 RUR   0.0255 GBR   2.2278 TRY   0.2781

Цена на нефть

    $/bbl WTI   74.33 Brent   84.58

Погода в Баку

  ночь день Сегодня 14° 26° Завтра 15° 22° 11 Окт 16° 22° 12 Окт 13° 21°

СНГ 09.10.2018 17:47

В правительственном законопроекте нужно указать категории иностранцев, имеющих право на упрощенное получение гражданства РФ - комитет Госдумы

Процедура получения гражданства РФ для носителей русского языка, проживающих в странах с нестабильной политической обстановкой, должна быть упрощена, считает профильный комитет Госдумы.

Соответствующее положение содержится в заключении комитета по развитию гражданского общества, религиозным и общественным объединениям, подготовленном к первому чтению соответствующего правительственного законопроекта.

Комитет полагает целесообразным при подготовке законопроекта ко второму чтению рассмотреть возможность закрепления в законе "О гражданстве РФ" критериев для определения круга иностранных граждан или лиц без гражданства, имеющих право на получение российского гражданства в упрощенном порядке, а также условия получения ими такого права, говорится в заключении, которое имеется в распоряжении "Интерфакса".

Комитет предполагает, что к таким категориям "могут быть отнесены в первую очередь соотечественники или носители русского языка, проживающие государствах, в которых их права систематически нарушаются в связи с вооруженными конфликтами, нестабильной политической обстановкой, целенаправленной политикой руководства этих государств и иными подобными обстоятельствами".

В комитете полагают, что такой подход будет соответствовать позиции Конституционного суда РФ.

Правительственный законопроект, который комитет рассмотрел сегодня перед первым чтением, предлагает предоставить президенту РФ право определять категории иностранных граждан и лиц без гражданства, имеющих право на получение гражданства РФ в упрощенном порядке, а также порядок подачи ими соответствующих заявлений.

Согласно пояснительной записке к законопроекту данная новелла позволит принять в гражданство РФ в упрощенном порядке соотечественников, проживающих в странах со сложной общественно-политической и экономической обстановкой, где происходят вооруженные конфликты или смена политического режима.

Комитет на заседании во вторник в целом поддержал предлагаемые законопроектом изменения.

Согласно предложению комитета Госдума может рассмотреть данный законопроект в первом чтении 25 октября.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]
Версия для печати
Тэги: РОССИЯ, ИНОСТРАНЦЫ, ГРАЖДАНСТВО, ЗАКОНОПРОЕКТ


Похожие новости


Группа "Аэрофлот" готова трудоустроить 120 иностранных пилотов Путин наградил орденами и медалями нескольких иностранцев Минтруд предлагает увеличить квоту для иностранных работников более чем на 20% из-за потребности в турецких специалистах для ЧМ-2018 Система tax free заработает в РФ с 1 октября - Медведев Путин наградил участников Северных конвоев Путин вручил ряду иностранных граждан российские награды

Политика

Экономика

Общество

Регионы страны

Эксклюзив

Пресс-релиз

Пресс-центр

Точка зрения

© Interfax-Azerbaijan
2006-2018
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]