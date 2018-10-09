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Туризм 09.10.2018 16:50

Турецкие авиалинии стали полноправным членом Ассоциации туризма Азербайджана

Авиакомпания «Turkish airlines» стала полноправным членом Ассоциации туризма Азербайджана (AzTA), говорится в сообщении AzTA.

«Переговоры между Turkish airlines и AzTA велись на протяжении определенного периода времени. В результате, авиакомпания получила полноправный статус в AzTA», -отмечается в информации.

«Turkish airlines» стала второй после AZAL авиакомпанией, имеющей членство в Ассоциации туризма Азербайджана.

«Уверен, что Turkish airlines внесет свой вклад в развитие туризма в Азербайджане», - отметил глава Ассоциации Нахид Багиров, слова которого приводятся в сообщении.

Глава бакинского представительства «Turkish airlines» Сейфулла Ильяс, в свою очередь отметил, что авиакомпания намерена продолжать активную деятельность для развития туристического сектора Азербайджана.

Ассоциация туризма Азербайджана, создана в 2009 году и в 2010 году объединившись с Ассоциацией отельеров Азербайджана, начала действовать в качестве AZTA.

Н.Аббасова

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Тэги: АВИАКОМПАНИЯ, АССОЦИАЦИЯ, ЧЛЕНСТВО

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]