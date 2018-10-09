Турецкие авиалинии стали полноправным членом Ассоциации туризма Азербайджана

Авиакомпания «Turkish airlines» стала полноправным членом Ассоциации туризма Азербайджана (AzTA), говорится в сообщении AzTA.

«Переговоры между Turkish airlines и AzTA велись на протяжении определенного периода времени. В результате, авиакомпания получила полноправный статус в AzTA», -отмечается в информации.

«Turkish airlines» стала второй после AZAL авиакомпанией, имеющей членство в Ассоциации туризма Азербайджана.

«Уверен, что Turkish airlines внесет свой вклад в развитие туризма в Азербайджане», - отметил глава Ассоциации Нахид Багиров, слова которого приводятся в сообщении.

Глава бакинского представительства «Turkish airlines» Сейфулла Ильяс, в свою очередь отметил, что авиакомпания намерена продолжать активную деятельность для развития туристического сектора Азербайджана.

Ассоциация туризма Азербайджана, создана в 2009 году и в 2010 году объединившись с Ассоциацией отельеров Азербайджана, начала действовать в качестве AZTA.

Н.Аббасова