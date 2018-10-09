Международное энергетическое агентство (МЭА) обратилось к ОПЕК и другим не входящим в картель крупным производителям нефти с призывом увеличить добычу нефти, так как рынок переходит в "красную зону".

"Мы все должны понимать опасную ситуацию, нефтяные рынки вступают в красную зону", - передает агентство Bloomberg слова исполнительного директора МЭА Фатиха Бироля.

"Мы должны стараться укрепить рынки вместе, потому что сегодня это могут быть просто плохие новости для потребителей, импортеров, а завтра это могут быть плохие новости для производителей", - сказал он.

Ранее МЭА заявляло, что рост цен на нефть может отразиться на спросе в некоторых наиболее быстрорастущих странах мира, если производители не предпримут шаги по увеличению поставок.

Ф.Бироль отметил, что он приветствует усилия крупнейшего нефтепроизводителя Саудовской Аравии по увеличению объема производства, но считает, что рыночная напряженность, скорее всего, всё равно сохранится. "Если основные производители не будут предпринимать шаги (по увеличению производства - ИФ), четвертый квартал этого года будет очень и очень сложный", - сказал он агентству.

Предупреждение Ф.Бироля последовало за 20%-ным скачком цен на нефть с августа. Кроме того, экспорт Ирана упал быстрее, чем ожидалось, причем многие крупные импортеры прекращают закупки иранской нефти еще до санкций со стороны США, которые должны вступить в силу с ноября.

"Спрос по-прежнему очень высокий, объемы добычи нефти в Венесуэле сокращаются в больших количествах, производство Ирана также идет вниз", - сказал глава МЭА. "Свободное падение производства в Венесуэле может помешать увеличению добычи до 1 млн баррелей в сутки", - сказал Ф.Бироль.

По данным МЭА, Саудовская Аравия, которая в настоящее время добывает около 10,7 млн б/с, может увеличить добычу до 11 млн б/с. Министр энергетики Саудовской Аравии ранее заявлял, что свободные добычные мощности Саудовской Аравии составляют 1,3 млн б/с.