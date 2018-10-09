Группа миротворцев из Азербайджана отправилась в Афганистан в рамках миссии НАТО

Азербайджан в порядке ротации направил группу миротворцев в Афганистан для продолжения службы в составе миссии "Решительная поддержка".
"В соответствии с планом ротации, группа миротворцев азербайджанской армии отправлена в Афганистан для продолжения службы в составе миссии "Решительная поддержка"", - отмечается в сообщении Минобороны Азербайджана.
Миротворческая миссия Азербайджанской Армии в Афганистане началась с 20 ноября 2002 года.
В настоящее время в данной миссии в Афганистане принимают участие 120 военнослужащих, включая 2 военных врачей и 6 штабных офицеров азербайджанской армии.
Ф.Исазаде
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К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»