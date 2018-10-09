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Дальнее зарубежье 09.10.2018 18:57

ЕСПЧ отклонил жалобу Литвы по делу о тюрьме ЦРУ

Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) в Страсбурге во вторник отклонил жалобу правительства Литвы в связи с решением суда о наличии в стране в 2005-2006 годах секретной тюрьмы ЦРУ США.

Как передает агентство BNS, коллегия пяти судей решила, что нет оснований для передачи дела на пересмотр в Большую коллегию ЕСПЧ.

ЕСПЧ 31 мая этого года пришел к выводу, что в Литве в 2005-2006 годах действовала секретная тюрьма ЦРУ для содержания подозреваемых в терроризме.

За незаконное содержание в тюрьме в Литве ЕСПЧ обязал выплатить компенсацию в размере 130 тыс. евро родившемуся в Саудовской Аравии палестинцу Абу Зубейде (Заину аль-Абидин Мохаммеду Хусейну).

47-летний Абу Зубейда подозревается в причастности к терактам 11 сентября, однако официальные обвинения ему до сих пор не предъявлены. Сообщается, что в настоящее время он находится в заключении на базе Гуантанамо на Кубе.

Представители литовского правительства утверждали в ЕСПЧ, что в помещениях в Антавиляй должен был действовать центр поддержки разведки, а вызвавшими подозрение самолетами в Литву доставлялись не люди, а оборудование связи.

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Тэги: ЛИТВА, ЕСПЧ, ЦРУ, ТЮРЬМА


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]