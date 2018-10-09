ЕСПЧ отклонил жалобу Литвы по делу о тюрьме ЦРУ

Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) в Страсбурге во вторник отклонил жалобу правительства Литвы в связи с решением суда о наличии в стране в 2005-2006 годах секретной тюрьмы ЦРУ США.

Как передает агентство BNS, коллегия пяти судей решила, что нет оснований для передачи дела на пересмотр в Большую коллегию ЕСПЧ.

ЕСПЧ 31 мая этого года пришел к выводу, что в Литве в 2005-2006 годах действовала секретная тюрьма ЦРУ для содержания подозреваемых в терроризме.

За незаконное содержание в тюрьме в Литве ЕСПЧ обязал выплатить компенсацию в размере 130 тыс. евро родившемуся в Саудовской Аравии палестинцу Абу Зубейде (Заину аль-Абидин Мохаммеду Хусейну).

47-летний Абу Зубейда подозревается в причастности к терактам 11 сентября, однако официальные обвинения ему до сих пор не предъявлены. Сообщается, что в настоящее время он находится в заключении на базе Гуантанамо на Кубе.

Представители литовского правительства утверждали в ЕСПЧ, что в помещениях в Антавиляй должен был действовать центр поддержки разведки, а вызвавшими подозрение самолетами в Литву доставлялись не люди, а оборудование связи.