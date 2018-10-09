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Регион 09.10.2018 19:28

Додон против включения в Конституцию Молдавии положения о европейской интеграции

Президент Молдавии Игорь Додон не поддержит инициативу Демократической партии (ДПМ) о включении в Конституцию республики положения о европейской интеграции.

"Ни фракция социалистов, ни я как президент не поддержим и не подпишем инициативу демократов о внесении изменений в Конституцию страны. Считаю неправильным включение идеологических взглядов политической партии в Конституцию", - написал И.Додон во вторник на своей странице в facebook, комментируя заявление лидера ДПМ Влада Плахотнюка по этому поводу.

Он выразил недоумение по поводу того, что недавно Демпартия провозгласила себя "промолдавской партией".

"Что это за подход "про-Молдова"? Очевидно, что ДПМ еще не разобралась с собственными убеждениями и хочет "оседлать" сразу две политические идеи, не имея уверенности ни в одной из них. Полагаю, что изменение Конституции в части введения положения о европейской интеграции нарушит равновесие в обществе. Молдавия уже и так разделена между различными геополитическими векторами и концепциями развития страны, но эти споры должны быть урегулированы путем выборов или референдума, где народ определит вектор интеграции и развития", - заявил И.Додон.

Он подчеркнул, что выступает "за социальное равновесие и во внешних связях, в отношениях с Востоком и Западом, во избежание каких-либо опасных прецедентов применительно к Основному закону страны".

"Парламентские выборы как нельзя лучше продемонстрируют, кого и чего хотят видеть граждане; и не нужно менять Конституцию сейчас, в спешке, без согласия в обществе и по истечении политического мандата", - заявил И.Додон.

Как сообщалось, лидер ДПМ Влад Плахотнюк заявил во вторник, что законодательная инициатива ДПМ о включении в Конституцию цели "европейской интеграции" в качестве стратегической цели внешней политики Молдавии будет обсуждаться в парламенте на этой неделе.

В парламентское большинство входят 55 из 101 депутата парламента. Для принятия поправок в конституцию необходимо две трети голосов избранных депутатов - 67 из 101. Инициатива Демпартии может пройти, если ее поддержат либерал-демократы и либералы, которые разделяют идеи евроинтеграции. Однако ранее депутаты ЛП и ЛДПМ говорили, что готовы поддержать проект изменения Конституции только при условии, если парламентское большинство поддержит их инициативу о замене в Конституции "молдавского языка" на "румынский язык" в качестве государственного. Не все депутаты Демпартии готовы поддержать такую инициативу.

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Тэги: МОЛДАВИЯ, КОНСТИТУЦИЯ, ЕВРОИНТЕГРАЦИЯ, ПРЕЗИДЕНТ


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