Додон против включения в Конституцию Молдавии положения о европейской интеграции

Президент Молдавии Игорь Додон не поддержит инициативу Демократической партии (ДПМ) о включении в Конституцию республики положения о европейской интеграции.
"Ни фракция социалистов, ни я как президент не поддержим и не подпишем инициативу демократов о внесении изменений в Конституцию страны. Считаю неправильным включение идеологических взглядов политической партии в Конституцию", - написал И.Додон во вторник на своей странице в facebook, комментируя заявление лидера ДПМ Влада Плахотнюка по этому поводу.
Он выразил недоумение по поводу того, что недавно Демпартия провозгласила себя "промолдавской партией".
"Что это за подход "про-Молдова"? Очевидно, что ДПМ еще не разобралась с собственными убеждениями и хочет "оседлать" сразу две политические идеи, не имея уверенности ни в одной из них. Полагаю, что изменение Конституции в части введения положения о европейской интеграции нарушит равновесие в обществе. Молдавия уже и так разделена между различными геополитическими векторами и концепциями развития страны, но эти споры должны быть урегулированы путем выборов или референдума, где народ определит вектор интеграции и развития", - заявил И.Додон.
Он подчеркнул, что выступает "за социальное равновесие и во внешних связях, в отношениях с Востоком и Западом, во избежание каких-либо опасных прецедентов применительно к Основному закону страны".
"Парламентские выборы как нельзя лучше продемонстрируют, кого и чего хотят видеть граждане; и не нужно менять Конституцию сейчас, в спешке, без согласия в обществе и по истечении политического мандата", - заявил И.Додон.
Как сообщалось, лидер ДПМ Влад Плахотнюк заявил во вторник, что законодательная инициатива ДПМ о включении в Конституцию цели "европейской интеграции" в качестве стратегической цели внешней политики Молдавии будет обсуждаться в парламенте на этой неделе.
В парламентское большинство входят 55 из 101 депутата парламента. Для принятия поправок в конституцию необходимо две трети голосов избранных депутатов - 67 из 101. Инициатива Демпартии может пройти, если ее поддержат либерал-демократы и либералы, которые разделяют идеи евроинтеграции. Однако ранее депутаты ЛП и ЛДПМ говорили, что готовы поддержать проект изменения Конституции только при условии, если парламентское большинство поддержит их инициативу о замене в Конституции "молдавского языка" на "румынский язык" в качестве государственного. Не все депутаты Демпартии готовы поддержать такую инициативу.
Азербайджан будет покупать только самое современное вооружение - Алиев
В Азербайджане нет внутренних источников риска - Алиев
Армения пыталась изменить переговорный формат по Карабаху, но она не добилась желаемого - президент Азербайджана
В Азербайджане в 2018г ожидается сбор до 260 тыс. тонн хлопка – президент Алиев
Частный сектор не оправдал надежд в сфере городских пассажироперевозок – президент Алиев
Президент Азербайджана поручил правительству бороться с теневой экономикой
Ураган "Майкл" усилился до второй категории и продолжает двигаться к побережью США
В Bellingcat рассказали о получении Мишкиным звания Героя России
Турецкие авиалинии стали полноправным членом Ассоциации туризма Азербайджана
Азеригаз газифицировал в январе-сентябре более 70 населенных пунктов
Президент Алиев выделил более 21 млн манатов на замену кровли многоквартирных домов в Азербайджане
ЕС выделяет свыше 13 млн евро на развитие регионов Азербайджана
МВФ: Структурные реформы позволят ускорить темпы роста ВВП Азербайджана
Азербайджан и Россия согласовали план экономического сотрудничества до 2024 года
Генеральный директор завода «Norm Sement», об успехах завода и планах на будущее
В Баку состоялся литературный вечер, посвященный Сергею Есенину
Участники проекта AppLab приняли участие в семинаре по технологии блокчейн
Благотворительный проект «İlk addım»: помощь молодежи из детских домов
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»