Никки Хэйли покидает пост постпреда США при ООН

Постпред США при ООН Никки Хэйли подала в отставку, передает во вторник американский телеканал Си-Эн-Эн.
О причинах отставки пока не сообщается.
Позже во вторник Н.Хэйли должна встретиться с президентом США Дональдом Трампом в Белом доме в Овальном кабинете.
Н.Хэйли стала постпредом США при ООН в январе 2017 года, а до этого она занимала пост губернатора Южной Каролины и являлась первой женщиной, занимавшей губернаторский пост в этом штате.
Наблюдатели отмечают, что Н.Хэйли - один из более преданных сторонников Д.Трампа.
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