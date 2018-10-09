В Баку состоялся литературный вечер, посвященный Сергею Есенину

9 октября с.г. в Российском информационно-культурном центре в Баку (РИКЦ) состоялся литературный вечер, посвященный творчеству великого русского поэта Сергея Есенина.

Как известно, Сергей Есенин неоднократно бывал в Азербайджане и его «Персидские мотивы» были написаны именно здесь.

С лекцией на тему «Сергей Есенин и Азербайджан» выступил заместитель председателя Азербайджанского творческого фонда, заслуженный деятель искусств Азербайджанской Республики Рафик Кашанлы. Музыкальную часть вечера представили композитор Гасим Халилов и актеры Эльмира Идаятова и Закир Мамедов.

Участниками вечера стали представители организаций соотечественников и образовательных учреждений.