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Дальнее зарубежье 09.10.2018 19:52

Глава МВД Польши считает, что Варшаве не надо участвовать в готовящимся миграционном договоре ООН

Польше следует отказаться от участия в глобальном договоре о миграции, который ООН планирует одобрить в декабре 2018 года, поскольку этот договор стимулирует нелегальную иммиграцию, заявил глава МВД Польши Йоахим Брудзинский.

"Я порекомендую премьер-министру (Польши - ИФ) Матеушу Моравецкому отказаться от участия в глобальном договоре о миграции до того, как он будет подписан в декабре в Марракеше", - говорится в сообщении, опубликованном во вторник главой МВД Польши в Twitter.

По его словам, "проект договора не гарантирует безопасность Польши".

"Он (договор - ИФ) также может спровоцировать нелегальную иммиграцию", - отметил Й.Брудзинский.

Ранее в ООН сообщили, что Генассамблея решила разработать "глобальный договор о безопасной, упорядоченной и регулируемой миграции".

"Планируется, что в 2018 году Генеральная Ассамблея проведет межправительственную конференцию с целью принятия глобального договора", - говорится в сообщении, опубликованном на сайте ООН.

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Тэги: ПОЛЬША, ООН, МИГРАЦИЯ, ПОЗИЦИЯ

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]