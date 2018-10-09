Глава МВД Польши считает, что Варшаве не надо участвовать в готовящимся миграционном договоре ООН

Польше следует отказаться от участия в глобальном договоре о миграции, который ООН планирует одобрить в декабре 2018 года, поскольку этот договор стимулирует нелегальную иммиграцию, заявил глава МВД Польши Йоахим Брудзинский.
"Я порекомендую премьер-министру (Польши - ИФ) Матеушу Моравецкому отказаться от участия в глобальном договоре о миграции до того, как он будет подписан в декабре в Марракеше", - говорится в сообщении, опубликованном во вторник главой МВД Польши в Twitter.
По его словам, "проект договора не гарантирует безопасность Польши".
"Он (договор - ИФ) также может спровоцировать нелегальную иммиграцию", - отметил Й.Брудзинский.
Ранее в ООН сообщили, что Генассамблея решила разработать "глобальный договор о безопасной, упорядоченной и регулируемой миграции".
"Планируется, что в 2018 году Генеральная Ассамблея проведет межправительственную конференцию с целью принятия глобального договора", - говорится в сообщении, опубликованном на сайте ООН.
Азербайджан будет покупать только самое современное вооружение - Алиев
В Азербайджане нет внутренних источников риска - Алиев
Армения пыталась изменить переговорный формат по Карабаху, но она не добилась желаемого - президент Азербайджана
В Азербайджане в 2018г ожидается сбор до 260 тыс. тонн хлопка – президент Алиев
Частный сектор не оправдал надежд в сфере городских пассажироперевозок – президент Алиев
Президент Азербайджана поручил правительству бороться с теневой экономикой
Ураган "Майкл" усилился до второй категории и продолжает двигаться к побережью США
В Bellingcat рассказали о получении Мишкиным звания Героя России
Турецкие авиалинии стали полноправным членом Ассоциации туризма Азербайджана
Азеригаз газифицировал в январе-сентябре более 70 населенных пунктов
Президент Алиев выделил более 21 млн манатов на замену кровли многоквартирных домов в Азербайджане
ЕС выделяет свыше 13 млн евро на развитие регионов Азербайджана
МВФ: Структурные реформы позволят ускорить темпы роста ВВП Азербайджана
Азербайджан и Россия согласовали план экономического сотрудничества до 2024 года
Генеральный директор завода «Norm Sement», об успехах завода и планах на будущее
В Баку состоялся литературный вечер, посвященный Сергею Есенину
Участники проекта AppLab приняли участие в семинаре по технологии блокчейн
Благотворительный проект «İlk addım»: помощь молодежи из детских домов
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»