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Дальнее зарубежье 09.10.2018 20:00

ЕС проведет совещание с главами МИД стран "Восточного партнерства" 15 октября в Люксембурге

Европейская внешнеполитическая служба (ЕВС) распространила во вторник на русском языке анонс о проведении 15 октября в Люксембурге встречи министров иностранных дел государств программы ЕС "Восточное партнерство".

"На встрече министров стран-участниц "Восточного партнерства" соберутся министры иностранных дел ЕС и их коллеги из шести стран "Восточного партнерства" (Азербайджана, Армении, Белоруссии, Грузии, Молдавии и Украины), а также ключевые представители этого региона, имеющие интерес к (ситуации - ИФ)", - говорится в сообщении ЕВС.

В нем отмечается, что председательствовать на заседании будет высокий представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Федерика Могерини.

"Встреча предоставит возможность возобновить политический диалог между ЕС и восточными партнерами", - сказано в коммюнике.

Ожидается, что на этом заседании будут подведены итоги выполнения обязательств в рамках партнерства, включая приоритеты "20 задач на период до 2020 года", определенные в рабочем документе от 9 июня 2017 года и принятые на последнем саммите "Восточного партнерства" в ноябре 2017 года. Эти приоритеты касаются "укрепления экономики, системы управления, взаимодействия и общества".

В ЕВС также отмечают, что эта встреча "станет возможностью обсудить идеи для празднования 10-й годовщины "Восточного партнерства" в мае следующего года".

Коммюнике напоминает, что в процессе подготовки этого заседания главы МИД ЕС обменялись мнениями по "Восточному партнерству" на заседании Совета по иностранным делам в июле 2018 года.

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Тэги: ЕС, ПАРТНЕРСТВО, МИД, СОВЕЩАНИЕ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]