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Дальнее зарубежье 09.10.2018 20:15

У США и КНДР есть несколько вариантов организации второго саммита - Трамп

Президент США Дональд Трамп заявил, что его администрация ведет подготовку к второму саммиту с лидером КНДР Ким Чен Ыном, и стороны выбирают между тремя-четырьмя вариантами места встречи.

"Сингапур был фантастическим местом (для переговоров - ИФ), но вероятно, будет другое место", - сказал Д.Трамп во вторник.

"Мы сейчас готовимся (к новой встрече - ИФ), и это была одна из причин того, почему госсекретарь Майк Помпео встречался с (Ким Чен Ыном - ИФ)", - отметил Д.Трамп.

Один из журналистов предположил, что местом встречи Д.Трампа и Ким Чен Ына может стать резиденция Д.Трампа Мар-а-Лаго во Флориде. В ответ американский президент заметил, что подобный выбор понравился бы Ким Чен Ыну.

М.Помпео встречался с Ким Чен Ыном в Пхеньяне 7 октября. Стороны положительно оценили переговоры, на которых обсуждались вопросы денуклеаризации и перспективы второго саммита США-КНДР.

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Тэги: США, КНДР, САММИТ, ВАРИАНТЫ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]