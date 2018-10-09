У США и КНДР есть несколько вариантов организации второго саммита - Трамп

Президент США Дональд Трамп заявил, что его администрация ведет подготовку к второму саммиту с лидером КНДР Ким Чен Ыном, и стороны выбирают между тремя-четырьмя вариантами места встречи.

"Сингапур был фантастическим местом (для переговоров - ИФ), но вероятно, будет другое место", - сказал Д.Трамп во вторник.

"Мы сейчас готовимся (к новой встрече - ИФ), и это была одна из причин того, почему госсекретарь Майк Помпео встречался с (Ким Чен Ыном - ИФ)", - отметил Д.Трамп.

Один из журналистов предположил, что местом встречи Д.Трампа и Ким Чен Ына может стать резиденция Д.Трампа Мар-а-Лаго во Флориде. В ответ американский президент заметил, что подобный выбор понравился бы Ким Чен Ыну.

М.Помпео встречался с Ким Чен Ыном в Пхеньяне 7 октября. Стороны положительно оценили переговоры, на которых обсуждались вопросы денуклеаризации и перспективы второго саммита США-КНДР.