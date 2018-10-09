Eastring может получить азербайджанский газ по конкурентной цене - эксперты

Разработчики проекта Eastring ("Восточное кольцо") продвигаются вперед в попытках транспортировать альтернативный российскому природный газ в страны Центральной и Восточной Европы (ЦВЕ) по конкурентоспособной цене, полагает Сильвия Фавасули из Interfax Natural Gas Daily.
Eastring предназначен для диверсификации поставок газа в ЦВЕ за счет подключения Румынии, Венгрии и Словакии к каспийским поставщикам и, потенциально, получения регазифицированного турецкого СПГ и новых источников из стран Ближнего Востока. Реверсивный трубопровод будет пролегать от города Малкочлар, расположенного на границе Турции и Болгарии, до города Вельке-Зльевце на границе Словакии и Венгрии.
Тем не менее, турецкий СПГ, скорее всего, будет слишком дорогим, и именно поставки из Азербайджана - единственный вариант, который может по цене приблизиться к российскому газу.
Азербайджанский газ, который дойдет до Словакии через Eastring, будет конкурентоспособен относительно российского трубопроводного газа, продающегося на границе с Германией по цене $6,55 за 1 млн британских термальных единиц (BTU), полагает старший научный сотрудник Института EastWest Данила Бочкарев. Однако в странах восточнее ФРГ цены на российский газ выше.
По его словам, "поставки газа через Eastring дают цены аналогичные тем, которые имеет азербайджанский газ, поставляемый через TAP".
Внештатный научный сотрудник Института энергетических исследований Оксфорда Саймон Пирани полагает, что азербайджанский газ, поставленный в Италию через TAP, будет стоить $7,54-8,09 за 1 млн BTU.
Тем не менее, ситуация может существенно измениться до 2025 года, когда Eastring планируется ввести в строй. Хотя в настоящее время ситуация достаточно позитивна, но любое значительное снижение европейских цен на газ, не говоря уже о стремлении "Газпрома" сохранить долю на рынке, может создать трудности для разработчиков проекта "Восточное кольцо".
Инвестиции в первую фазу Eastring оцениваются в 2,6 млрд евро. Мощность газопровода будет составлять 20 млрд кубометров в год после завершения первой фазы и может быть увеличена до 40 млрд кубометров по итогам второй фазы. Строительство планируется начать в 2022 году, завершить - в 2025 году.
Азербайджан будет покупать только самое современное вооружение - Алиев
В Азербайджане нет внутренних источников риска - Алиев
Армения пыталась изменить переговорный формат по Карабаху, но она не добилась желаемого - президент Азербайджана
Ураган "Майкл" усилился до второй категории и продолжает двигаться к побережью США
В Bellingcat рассказали о получении Мишкиным звания Героя России
Турецкие авиалинии стали полноправным членом Ассоциации туризма Азербайджана
Азеригаз газифицировал в январе-сентябре более 70 населенных пунктов
Президент Алиев выделил более 21 млн манатов на замену кровли многоквартирных домов в Азербайджане
ЕС выделяет свыше 13 млн евро на развитие регионов Азербайджана
Конвенция по статусу Каспия соответствует интересам Азербайджана – президент Алиев
Немецкие социал-демократы выступают за диалог с РФ, ожидают встречных шагов в Сирии и на Украине
У США и КНДР есть несколько вариантов организации второго саммита - Трамп
МВФ: Структурные реформы позволят ускорить темпы роста ВВП Азербайджана
Азербайджан и Россия согласовали план экономического сотрудничества до 2024 года
Генеральный директор завода «Norm Sement», об успехах завода и планах на будущее
В Баку состоялся литературный вечер, посвященный Сергею Есенину
Участники проекта AppLab приняли участие в семинаре по технологии блокчейн
Благотворительный проект «İlk addım»: помощь молодежи из детских домов
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»