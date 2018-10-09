Eastring может получить азербайджанский газ по конкурентной цене - эксперты

Разработчики проекта Eastring ("Восточное кольцо") продвигаются вперед в попытках транспортировать альтернативный российскому природный газ в страны Центральной и Восточной Европы (ЦВЕ) по конкурентоспособной цене, полагает Сильвия Фавасули из Interfax Natural Gas Daily.

Eastring предназначен для диверсификации поставок газа в ЦВЕ за счет подключения Румынии, Венгрии и Словакии к каспийским поставщикам и, потенциально, получения регазифицированного турецкого СПГ и новых источников из стран Ближнего Востока. Реверсивный трубопровод будет пролегать от города Малкочлар, расположенного на границе Турции и Болгарии, до города Вельке-Зльевце на границе Словакии и Венгрии.

Тем не менее, турецкий СПГ, скорее всего, будет слишком дорогим, и именно поставки из Азербайджана - единственный вариант, который может по цене приблизиться к российскому газу.

Азербайджанский газ, который дойдет до Словакии через Eastring, будет конкурентоспособен относительно российского трубопроводного газа, продающегося на границе с Германией по цене $6,55 за 1 млн британских термальных единиц (BTU), полагает старший научный сотрудник Института EastWest Данила Бочкарев. Однако в странах восточнее ФРГ цены на российский газ выше.

По его словам, "поставки газа через Eastring дают цены аналогичные тем, которые имеет азербайджанский газ, поставляемый через TAP".

Внештатный научный сотрудник Института энергетических исследований Оксфорда Саймон Пирани полагает, что азербайджанский газ, поставленный в Италию через TAP, будет стоить $7,54-8,09 за 1 млн BTU.

Тем не менее, ситуация может существенно измениться до 2025 года, когда Eastring планируется ввести в строй. Хотя в настоящее время ситуация достаточно позитивна, но любое значительное снижение европейских цен на газ, не говоря уже о стремлении "Газпрома" сохранить долю на рынке, может создать трудности для разработчиков проекта "Восточное кольцо".

Инвестиции в первую фазу Eastring оцениваются в 2,6 млрд евро. Мощность газопровода будет составлять 20 млрд кубометров в год после завершения первой фазы и может быть увеличена до 40 млрд кубометров по итогам второй фазы. Строительство планируется начать в 2022 году, завершить - в 2025 году.