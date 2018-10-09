Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Пресс-центр


Точка зрения


Руководство


Архив



Курсы валют

USD   1.7 EUR   1.9546 RUR   0.0255 GBR   2.2278 TRY   0.2781

Цена на нефть

    $/bbl WTI   74.33 Brent   84.58

Погода в Баку

  ночь день Сегодня 14° 26° Завтра 15° 22° 12 Окт 16° 23° 13 Окт 13° 21°

ТЭК 09.10.2018 20:42

Eastring может получить азербайджанский газ по конкурентной цене - эксперты

Разработчики проекта Eastring ("Восточное кольцо") продвигаются вперед в попытках транспортировать альтернативный российскому природный газ в страны Центральной и Восточной Европы (ЦВЕ) по конкурентоспособной цене, полагает Сильвия Фавасули из Interfax Natural Gas Daily.

Eastring предназначен для диверсификации поставок газа в ЦВЕ за счет подключения Румынии, Венгрии и Словакии к каспийским поставщикам и, потенциально, получения регазифицированного турецкого СПГ и новых источников из стран Ближнего Востока. Реверсивный трубопровод будет пролегать от города Малкочлар, расположенного на границе Турции и Болгарии, до города Вельке-Зльевце на границе Словакии и Венгрии.

Тем не менее, турецкий СПГ, скорее всего, будет слишком дорогим, и именно поставки из Азербайджана - единственный вариант, который может по цене приблизиться к российскому газу.

Азербайджанский газ, который дойдет до Словакии через Eastring, будет конкурентоспособен относительно российского трубопроводного газа, продающегося на границе с Германией по цене $6,55 за 1 млн британских термальных единиц (BTU), полагает старший научный сотрудник Института EastWest Данила Бочкарев. Однако в странах восточнее ФРГ цены на российский газ выше.

По его словам, "поставки газа через Eastring дают цены аналогичные тем, которые имеет азербайджанский газ, поставляемый через TAP".

Внештатный научный сотрудник Института энергетических исследований Оксфорда Саймон Пирани полагает, что азербайджанский газ, поставленный в Италию через TAP, будет стоить $7,54-8,09 за 1 млн BTU.

Тем не менее, ситуация может существенно измениться до 2025 года, когда Eastring планируется ввести в строй. Хотя в настоящее время ситуация достаточно позитивна, но любое значительное снижение европейских цен на газ, не говоря уже о стремлении "Газпрома" сохранить долю на рынке, может создать трудности для разработчиков проекта "Восточное кольцо".

Инвестиции в первую фазу Eastring оцениваются в 2,6 млрд евро. Мощность газопровода будет составлять 20 млрд кубометров в год после завершения первой фазы и может быть увеличена до 40 млрд кубометров по итогам второй фазы. Строительство планируется начать в 2022 году, завершить - в 2025 году.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]
Версия для печати
Тэги: ЕВРОПА, АЗЕРБАЙДЖАН, ГАЗ, ПРОЕКТ


Похожие новости


Шефчович 15 февраля в Баку примет участие в совете Южного газового коридора Азербайджан удовлетворяет около 5% спроса на газ в ЕС Азербайджанский фундук будет экспортироваться в европейские страны - Azpromo Европа является крупнейшим для Азербайджана рынком поставок газа - Алиев Азербайджан в ноябре станет ассоциативным членом Европейской организации по аккредитации Азербайджан заинтересован в сотрудничестве с европейскими институтами в сфере образования

Политика

Общество

Регионы страны

За рубежом

Эксклюзив

Пресс-релиз

Пресс-центр

Точка зрения

© Interfax-Azerbaijan
2006-2018
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]