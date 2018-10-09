Валютные резервы Азербайджана увеличились до $45 млрд – президент Алиев

Рост ВВП Азербайджана в январе-сентябре 2018 года составил 0,8%, заявил президент Ильхам Алиев.
"Рост ВВП Азербайджана за 9 месяцев текущего года составил 0,8%. При этом рост ненефтяного сектора составил 1%", - сказал И.Алиев во вторник на расширенном заседании кабинета министров, посвященного итогам социально-экономического развития страны в январе-сентябре 2018 года.
По его словам, промпроизводство в отчетном периоде увеличилось на 2%, в том числе в ненефтяном секторе – на 10,8%.
"Рост производства продукции АПК составил 4,3%, это является достаточно хорошим показателем, и я уверен, что данная тенденция сохранится и в дальнейшем", - отметил президент.
И.Алиев подчеркнул, что среднегодовая инфляция в Азербайджане по итогам 9 месяцев замедлилась до 2,6%, тогда как номинальные денежные доходы выросли на 9,5%.
"Финансовое положение Азербайджана хорошее, макроэкономическая ситуация – стабильная", - отметил он.
Президент подчеркнул, что суммарные инвестиции в экономику Азербайджана в январе-сентябре текущего года составили $9 млрд, в том числе $5,6 млрд – в ненефтяной сектор.
"Валютные резервы Азербайджана за 9 месяцев увеличились на $3 млрд и достигли $45 млрд. До конца года тенденция роста сохранится", - сказал глава государства.
И.Алиев добавил, что внешнеторговый оборот за отчетный период увеличился на 37%, в республике было создано 85 тыс. постоянных рабочих мест.
"Серьезных проблем для экономики Азербайджана в последующие годы не ожидается, но необходимо продолжить реформы и максимально использовать имеющийся экономический потенциал", - сказал президент.
Правительство Азербайджана на 2018 год прогнозирует рост ВВП на уровне 2%.
В 2017 году ВВП Азербайджана вырос на 0,1%.
А.Азизов
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