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Макроэкономика 09.10.2018 20:56

Валютные резервы Азербайджана увеличились до $45 млрд – президент Алиев

Рост ВВП Азербайджана в январе-сентябре 2018 года составил 0,8%, заявил президент Ильхам Алиев.

"Рост ВВП Азербайджана за 9 месяцев текущего года составил 0,8%. При этом рост ненефтяного сектора составил 1%", - сказал И.Алиев во вторник на расширенном заседании кабинета министров, посвященного итогам социально-экономического развития страны в январе-сентябре 2018 года.

По его словам, промпроизводство в отчетном периоде увеличилось на 2%, в том числе в ненефтяном секторе – на 10,8%.

"Рост производства продукции АПК составил 4,3%, это является достаточно хорошим показателем, и я уверен, что данная тенденция сохранится и в дальнейшем", - отметил президент.

И.Алиев подчеркнул, что среднегодовая инфляция в Азербайджане по итогам 9 месяцев замедлилась до 2,6%, тогда как номинальные денежные доходы выросли на 9,5%.

"Финансовое положение Азербайджана хорошее, макроэкономическая ситуация – стабильная", - отметил он.

Президент подчеркнул, что суммарные инвестиции в экономику Азербайджана в январе-сентябре текущего года составили $9 млрд, в том числе $5,6 млрд – в ненефтяной сектор.

"Валютные резервы Азербайджана за 9 месяцев увеличились на $3 млрд и достигли $45 млрд. До конца года тенденция роста сохранится", - сказал глава государства.

И.Алиев добавил, что внешнеторговый оборот за отчетный период увеличился на 37%, в республике было создано 85 тыс. постоянных рабочих мест.

"Серьезных проблем для экономики Азербайджана в последующие годы не ожидается, но необходимо продолжить реформы и максимально использовать имеющийся экономический потенциал", - сказал президент.

Правительство Азербайджана на 2018 год прогнозирует рост ВВП на уровне 2%.

В 2017 году ВВП Азербайджана вырос на 0,1%.

А.Азизов

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Тэги: ВВП, АЛИЕВ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]