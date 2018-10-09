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Карабахский конфликт 09.10.2018 21:06

Армения пыталась изменить переговорный формат по Карабаху, но она не добилась желаемого - президент Азербайджана

Переговоры по урегулированию армяно-азербайджанского конфликта будут вестись исключительно между Азербайджаном и Арменией, заявил президент Азербайджана Ильхам Алиев.

«Формат урегулирования армяно-азербайджанского конфликта остается неизменным. Эти переговоры велись, проводятся и должны проводиться между Азербайджаном и Арменией», - сказал И.Алиев во вторник на расширенном заседании кабинета министров, посвященного итогам социально-экономического развития страны в январе-сентябре 2018 года.

По его словам, несмотря на то, что армянская сторона пыталась изменить формат переговорного процесса, Еревану не удалось достигнуть желаемых целей. "Об этом еще раз свидетельствуют две встречи, состоявшиеся между министрами иностранных дел Азербайджана и Армении. Произошедшие в последнее время и другие события также демонстрируют, что формат переговоров остается неизменным, этот конфликт должен в скором времени найти свое решение на основе норм и принципов международного права», - отметил глава государства.

И.Алиев подчеркнул, что конфликт должен быть урегулирован в рамках территориальной целостности Азербайджана. «Территориальная целостность Азербайджана никогда не была, не является и не будет предметом переговоров», - заявил президент.

Он подчеркнул, что принципиальная позиция Азербайджана в вопросе урегулирования армяно-азербайджанского конфликта остается неизменной. «Надеюсь, что новое руководство Армении будет демонстрировать конструктивизм в своей политике, и в скором времени наши земли будут освобождены от оккупантов», - сказал И.Алиев.

Р.Бабаев

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Тэги: КОНФЛИКТ, АЛИЕВ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
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