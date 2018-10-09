В Азербайджане нет внутренних источников риска - Алиев

Президент Азербайджана Ильхам Алиев заявил об отсутствии в стране каких-либо внутренних угроз, несмотря на сохраняющуюся сложную ситуацию в регионе.
"В Азербайджане нет каких-либо внутренних источников риска. Мы защищаем себя от возможных рисков своей политикой, обеспечиваем спокойную жизнь азербайджанского народа", - сказал И.Алиев во вторник на расширенном заседании кабинета министров, посвященного итогам социально-экономического развития страны в январе-сентябре 2018 года.
Он также отметил, что в регионе появились новые очаги напряженности. "Ситуация в нашем регионе остается напряженной. Появляются новые очаги противостояния, конфликтов. Напряженная ситуация, установившаяся в регионе, к сожалению, не устраняется. В таких обстоятельствах, мы, естественно, должны еще серьезнее защищать себя от всевозможных внешних угроз»,- сказал глава государства.
Наряду с этим, президент отметил, что Азербайджан в 2018 году укрепил свои международные позиции, как на двусторонних, так и многосторонних форматах. «Азербайджан признан надежным партнером на международной арене. Нам верят, так как наши слова и действия совпадают»,- сказал президент.
И.Алиев также подчеркнул, что на новый уровень поднялись отношения с соседними государствами. "Достигнутые с ними договоренности укрепляют наши двусторонние отношения, а также служат установлению в регионе стабильности, безопасности и развитию сотрудничества", - подчеркнул глава государства.
Президент добавил, что в центре внимания правительства также находятся укрепление и развитие отношений со странами исламского мира. "Это одно из приоритетных направлений нашей внешней политики. Азербайджан активный и ценный член Организации Исламского Сотрудничества, и на всех международных площадках мы демонстрируем исламскую солидарность", - отметил он.
Ф.Исазаде
В Азербайджане в 2018г ожидается сбор до 260 тыс. тонн хлопка – президент Алиев
Частный сектор не оправдал надежд в сфере городских пассажироперевозок – президент Алиев
Президент Азербайджана поручил правительству бороться с теневой экономикой
Ураган "Майкл" усилился до второй категории и продолжает двигаться к побережью США
В Bellingcat рассказали о получении Мишкиным звания Героя России
Турецкие авиалинии стали полноправным членом Ассоциации туризма Азербайджана
Азеригаз газифицировал в январе-сентябре более 70 населенных пунктов
Президент Алиев выделил более 21 млн манатов на замену кровли многоквартирных домов в Азербайджане
ЕС выделяет свыше 13 млн евро на развитие регионов Азербайджана
Конвенция по статусу Каспия соответствует интересам Азербайджана – президент Алиев
Немецкие социал-демократы выступают за диалог с РФ, ожидают встречных шагов в Сирии и на Украине
У США и КНДР есть несколько вариантов организации второго саммита - Трамп
МВФ: Структурные реформы позволят ускорить темпы роста ВВП Азербайджана
Азербайджан и Россия согласовали план экономического сотрудничества до 2024 года
Генеральный директор завода «Norm Sement», об успехах завода и планах на будущее
В Баку состоялся литературный вечер, посвященный Сергею Есенину
Участники проекта AppLab приняли участие в семинаре по технологии блокчейн
Благотворительный проект «İlk addım»: помощь молодежи из детских домов
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»