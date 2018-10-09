Азербайджан будет покупать только самое современное вооружение - Алиев

Азербайджан продолжит наращивать свою военную мощь и будет закупать только самое современное вооружение, заявил президент Ильхам Алиев.
«Военный потенциал Азербайджана находится на самом высоком уровне. Азербайджан наращивает и продолжит наращивать свою военную мощь», - сказал И.Алиев во вторник на расширенном заседании кабинета министров, посвященного итогам социально-экономического развития страны в январе-сентябре 2018 года.
Он подчеркнул, что азербайджанская армия входит в число 50 сильнейших армий мира. «Об этом свидетельствуют международные рейтинги и наши военные успехи», - сказал глава государства.
По его словам, военная мощь Азербайджана была продемонстрирована местной и мировой общественности на проведенных в этом году в Баку двух военных парадах. "Сегодня Азербайджан обеспечен самым современным оружием и военной техникой. Этот процесс продолжается. Мы в будущем будем покупать самую современную военную технику. Подписываются новые контракты. На основе подписанных в прежние годы договоров в нашу страну завозится самое современное оружие. Часть их была продемонстрирована на военных парадах», - подчеркнул И.Алиев.
Президент отметил, что Азербайджан сегодня полностью обеспечивает материально-техническую базу своего военного потенциала. "В будущем мы планируем закупать только самую современную технику и вооружение. Увеличивается количество государств, готовых продать нам эту технику», - отметил он.
По словам главы государства, в этом вопросе у Азербайджана нет никаких проблем. «По сравнению с предыдущими годами, мы сами выбираем, у кого покупать оружие, и не привязаны к поставщикам. Поэтому, мы сегодня покупаем продукцию военного назначения во многих странах», - сказал И.Алиев.
Президент отметил успешное развитие ВПК Азербайджана. «В Азербайджане производится более 1 тыс. наименований продукции военного назначения, и у нас есть новые планы по выпуску военной техники», - подчеркнул И.Алиев.
Р.Бабаев
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