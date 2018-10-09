В Азербайджане в 2018г ожидается сбор до 260 тыс. тонн хлопка – президент Алиев

Сбор урожая хлопка в Азербайджане в 2018 году ожидается на уровне 250-260 тыс. тонн, заявил президент Ильхам Алиев.
«В 2017 году в Азербайджане собрано 207 тыс. тонн хлопка, что в два раза больше по сравнению с 2016 годом, когда было собрано 90 тыс. тонн. В текущем году ожидается сбор 250-260 тыс. тонн хлопка", - сказал И.Алиев во вторник на расширенном заседании кабинета министров, посвященного итогам социально-экономического развития страны в январе-сентябре 2018 года.
Президент подчеркнул, что динамика роста в этой сфере положительная. При этом он отметил необходимость увеличения урожайности. "Урожайность должна быть увеличена. Прошлогодняя урожайность не может нас удовлетворить. Тому есть ряд причин, и даны поручения по выяснению этих причин, чтобы мы смогли развить хлопководство за счет повышения урожайности», - сказал глава государства.
По его словам, урожайность должна быть минимум 20 центнеров с гектара. За счет применения современных технологий, а также правильного агротехнического обслуживания, возможен рост урожайности. «Я не хочу озвучивать цифры, но в этом (внедрении технологий – ИФ) имеется большой потенциал",- подчеркнул он.
И.Алиев добавил, что в стране в сфере хлопководства работают более 190 тыс. человек. По его словам, для увеличения доходов населения, задействованного в сфере хлопководства, увеличена цена закупки хлопка у фермеров.
Ф.Исазаде
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