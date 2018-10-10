Южная Корея рассматривает вопрос об отмене собственных санкций в отношении КНДР - глава МИД

В министерствах Южной Кореи идут консультации о возможной отмене ограничительных мер против КНДР, введенных после потопления корвета "Чхонан" в 2010 году, сообщает в среду агентство "Ренхап" со ссылкой на главу МИД этой страны Кан Ген Хву.

"Рассмотрение этого вопроса в процессе исполнения", - заявила она южнокорейским парламентариям. По ее словам, по этому вопросу ведутся консультации в отделах министерств.

Агентство отвечает, что вопросом занимается также министерство по делам объединения.

Она отметила, что правительство Южной Кореи рассматривает снятие санкций в основном как символический жест, направленный на улучшение отношений Сеула и Пхеньяна.

"Поскольку многие двусторонние санкции совпадают с санкциями ООН, то это не будет означать значительной отмены ограничительных мер в отношении Севера", - подчеркнула Кан Ген Хва.

Также глава МИД Южной Кореи вновь указала на то, что ее администрация продолжит принимать меры, направленные на облегчение процесса переговоров о денуклеаризации между США и Северной Кореей.

"На основе тесного сотрудничества с США, мы будем активно играть роль соединяющего звена для создания точек соприкосновения для КНДР и США", - сказала она.

Речь идет о собственных санкциях Южной Кореи, которые были введены после потопления подводной лодкой ВМС КНДР корвета ВМС Южной Кореи "Чхонан" в Желтом море в 2010 году. В результате этого инцидента погибли 46 южнокорейских моряков. Международная комиссия, куда вошли эксперты из Швеции, США, Австралии и Британии, подтвердила виновность КНДР. В Пхеньяне вину отрицают.

Ограничительные меры были введены при бывшем президенте Ли Мен Баке, тогда связи между странами были заморожены почти во всех сферах, кроме гуманитарной помощи, отмечает "Ренхап". Несмотря на то, что в этом году состоялся ряд обменов, основные элементы санкций, такие как запрет на торговлю и инвестиции, остаются в силе и частично совпадают с санкциями ООН в отношении Пхеньяна за его баллистическую и ядерную программы.