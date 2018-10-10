На Аляске зафиксировано землетрясение магнитудой 5,7

Подземный толчок магнитудой 5,7 зафиксирован в акватории Тихого океана у побережья полуострова Аляска в 842 км к юго-западу от Анкориджа, сообщает Алтае-Саянский филиал единой Геофизической службы РАН.

По данным оперативной обработки Алтае-Саянского филиала Геофизической службы, эпицентр зафиксированного в 09:27 мск в среду землетрясения имел координаты 55.62 градуса северной широты и -159.05 градуса западной долготы. Эпицентр находился в 42 км юго-западнее населенного пункта Айваноф Бэй (Ivanof Bay).

По интенсивности сотрясений в эпицентре сейсмособытие оценивается как "очень сильное".