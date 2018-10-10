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Экология 10.10.2018 12:32

На Аляске зафиксировано землетрясение магнитудой 5,7

Подземный толчок магнитудой 5,7 зафиксирован в акватории Тихого океана у побережья полуострова Аляска в 842 км к юго-западу от Анкориджа, сообщает Алтае-Саянский филиал единой Геофизической службы РАН.

По данным оперативной обработки Алтае-Саянского филиала Геофизической службы, эпицентр зафиксированного в 09:27 мск в среду землетрясения имел координаты 55.62 градуса северной широты и -159.05 градуса западной долготы. Эпицентр находился в 42 км юго-западнее населенного пункта Айваноф Бэй (Ivanof Bay).

По интенсивности сотрясений в эпицентре сейсмособытие оценивается как "очень сильное".

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Тэги: РОССИЯ, США, АЛЯСКА, ЗЕМЛЕТРЯСЕНИЕ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]