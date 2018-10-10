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Экология 10.10.2018 12:45

Ураган "Майкл" усилился до четвертой категории

Ураган "Майкл" в Мексиканском заливе усилился до четвертой, предпоследней, категории мощности по шкале Саффира-Симпсона, передает в среду американский телеканал Си-Эн-Эн.

По данным Национального ураганного центра США, на данный момент скорость ветра урагана составляет 209 км/ч.

В сообщении отмечается, что "Майкл" может достичь побережья американского штата Флорида уже в течение нескольких часов. Если к тому моменту его сила не уменьшится, то "Майкл" станет самым мощным ураганом, обрушившимся на побережье США в этом году, добавил телеканал.

"Шторм вызовет опасные штормовые нагоны в низинных районах, ураганный ветер и сильные ливни вдоль северо-восточного побережья Мексиканского залива", - цитирует Си-Эн-Эн доклад Национальной метеорологической службы США.

Ранее президент США Дональд Трамп объявил о введении режима чрезвычайного положения в штате Флорида из-за приближения урагана. В Белом доме сообщили, что меры, которые будут приниматься во Флориде в связи с угрозой урагана "Майкл", будут направлены на обеспечение безопасности частных лиц и государственной собственности, а также против последствий стихии.

При этом президент подчеркнул, что ураган "Майкл" сильнее, чем ураган "Флоренс", который в сентябре обрушился на Северную и Южную Каролину и привел к гибели людей.

Губернатор Флориды Рик Скотт ранее заявил, что Флорида "на 100% готова" к удару стихии. Он добавил, что уже обсудил ситуацию с Д.Трампом.

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Тэги: США, УРАГАН, УСИЛЕНИЕ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
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