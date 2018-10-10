Ураган "Майкл" в Мексиканском заливе усилился до четвертой, предпоследней, категории мощности по шкале Саффира-Симпсона, передает в среду американский телеканал Си-Эн-Эн.
По данным Национального ураганного центра США, на данный момент скорость ветра урагана составляет 209 км/ч.
В сообщении отмечается, что "Майкл" может достичь побережья американского штата Флорида уже в течение нескольких часов. Если к тому моменту его сила не уменьшится, то "Майкл" станет самым мощным ураганом, обрушившимся на побережье США в этом году, добавил телеканал.
"Шторм вызовет опасные штормовые нагоны в низинных районах, ураганный ветер и сильные ливни вдоль северо-восточного побережья Мексиканского залива", - цитирует Си-Эн-Эн доклад Национальной метеорологической службы США.
Ранее президент США Дональд Трамп объявил о введении режима чрезвычайного положения в штате Флорида из-за приближения урагана. В Белом доме сообщили, что меры, которые будут приниматься во Флориде в связи с угрозой урагана "Майкл", будут направлены на обеспечение безопасности частных лиц и государственной собственности, а также против последствий стихии.
При этом президент подчеркнул, что ураган "Майкл" сильнее, чем ураган "Флоренс", который в сентябре обрушился на Северную и Южную Каролину и привел к гибели людей.
Губернатор Флориды Рик Скотт ранее заявил, что Флорида "на 100% готова" к удару стихии. Он добавил, что уже обсудил ситуацию с Д.Трампом.
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