Ураган "Майкл" в Мексиканском заливе усилился до четвертой, предпоследней, категории мощности по шкале Саффира-Симпсона, передает в среду американский телеканал Си-Эн-Эн.

По данным Национального ураганного центра США, на данный момент скорость ветра урагана составляет 209 км/ч.

В сообщении отмечается, что "Майкл" может достичь побережья американского штата Флорида уже в течение нескольких часов. Если к тому моменту его сила не уменьшится, то "Майкл" станет самым мощным ураганом, обрушившимся на побережье США в этом году, добавил телеканал.

"Шторм вызовет опасные штормовые нагоны в низинных районах, ураганный ветер и сильные ливни вдоль северо-восточного побережья Мексиканского залива", - цитирует Си-Эн-Эн доклад Национальной метеорологической службы США.

Ранее президент США Дональд Трамп объявил о введении режима чрезвычайного положения в штате Флорида из-за приближения урагана. В Белом доме сообщили, что меры, которые будут приниматься во Флориде в связи с угрозой урагана "Майкл", будут направлены на обеспечение безопасности частных лиц и государственной собственности, а также против последствий стихии.

При этом президент подчеркнул, что ураган "Майкл" сильнее, чем ураган "Флоренс", который в сентябре обрушился на Северную и Южную Каролину и привел к гибели людей.

Губернатор Флориды Рик Скотт ранее заявил, что Флорида "на 100% готова" к удару стихии. Он добавил, что уже обсудил ситуацию с Д.Трампом.