Следователь полиции по особо важным делам убита в подмосковном Красногорске

Старший следователь управления на транспорте МВД по Центральному федеральному округу (УТ МВД по ЦФО) застрелена у подъезда своего дома в подмосковном городе Красногорск, сообщила представитель областного главка Следственного комитета (СК) Ольга Врадий.

"Сегодня около 7:00 неизвестный произвел выстрел в вышедшую из подъезда дома, расположенного в поселке Архангельское Красногорского района, женщину. От полученного огнестрельного ранения в шею потерпевшая скончалась", - сказала О.Врадий в среду "Интерфаксу".

По данным следствия, погибшая является действующим сотрудником полиции в звании подполковника (старший следователь по особо важным делам следственной части следственного управления УТ МВД по ЦФО).

"Незамедлительно на место происшествия выехала следственно-оперативная группа. По данному факту возбуждено уголовное дело по ч.1 ст. 105 УК РФ (убийство). В настоящее время на месте происшествия работают следователи и криминалисты Главного следственного управления СК по Московской области", - сказала О.Врадий.

Имени погибшей она не уточнила.