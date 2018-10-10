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Происшествия 10.10.2018 13:35

Подозреваемого в убийстве болгарской журналистки Мариновой задержали в Германии - генпрокурор Болгарии

Генеральный прокурор Болгарии Сотир Цацаров подтвердил в среду задержание в Германии подозреваемого по делу об изнасиловании и убийстве болгарской журналистки Виктории Мариновой, передает агентство "Ассошиэйтед пресс" (АП).

"Генпрокурор подтвердил задержание Северина Красимирова, гражданина Болгарии, однако не предоставил дополнительных деталей", - говорится в сообщении агентства.

Со своей стороны, министр внутренних дел Болгарии Младен Маринов сообщил, что следователи обнаружили следы ДНК С.Красимирова на одежде и теле жертвы.

"Существуют вещественные доказательства, связывающие его с убийством", - привело АП его слова.

М.Маринов добавил, что у подозреваемого уже есть судимости. Он проживал в городе Русе, где и было совершено преступление.

По словам министра, после разговоров с близкими убитой, следователи не обнаружили "очевидной связи (С.Красимирова - ИФ) с ее профессиональной деятельностью".

Тело журналистки В.Мариновой было обнаружено 7 октября в парке города Русе в Болгарии. По версии следствия, она скончалась после ударов по голове и удушения.

В.Маринова работала телеведущей на региональном канале TVN. Последней темой, которой она занималась, был скандал вокруг хищения средств из фондов ЕС.

Это дело получило широкий резонанс в Европе. ОБСЕ призвала оперативно расследовать это убийство. Премьер-министр Болгарии Бойко Борисов выразил уверенность в том, что поимка преступника является вопросом времени, поскольку следствие располагает большим количеством улик.

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Тэги: БОЛГАРИЯ, ЖУРНАЛИСТКА, УБИЙСТВО, АРЕСТ

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]