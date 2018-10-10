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Дальнее зарубежье 10.10.2018 13:48

Южная Корея и КНДР возобновят работу над созданием единого словаря корейского языка

Премьер-министр Южной Кореи Ли Нак Ён заявил, что правительство возобновит работу над тем, чтобы создать вместе с КНДР единый словарь корейского языка, сообщают во вторник южнокорейские СМИ.

"Администрация Но Му Хёна (президента Южной Кореи с 2003 по 2008 год - ИФ) начала проект по совместному с Северной Кореей изданию словаря в 2005 году, но работа была прервана из-за удачных и неудачных периодов в межкорейских отношениях", - сказал южнокорейский премьер, выступая в Сеуле по случаю праздника корейского письма Хангыль.

"Мы были одной нацией, когда король Седжон изобрел Хангыль. Однако холодная война разъединила корейцев и их территорию. В течение 70 лет этого разделения менялось значение и использование корейских слов как на Юге, так и на Севере", - отметил Ли Нак Ён.

Ожидается, что позже в октябре в офисе связи корейских государств в северокорейском городе Кэсон состоятся переговоры на высоком уровне, на которых, в частности, будут обсуждаться возможности встречи филологов из КНДР и Южной Кореи. Их встречи могут быть организованы в конце ноября - начале декабря 2018 года, на них специалисты обсудят проект по созданию единого словаря.

СМИ отмечают, что Южная и Северная Корея используют единую систему письма - Хангыль. Однако ввиду почти полного отсутствия контактов в течение нескольких десятилетий между гражданами из этих двух стран языковые системы развились по-разному. В частности, в Южной Корее активно шло заимствование слов из английского языка, тогда как в КНДР до сих пор стремятся применять только исконно корейские слова.

Из-за этих различий жители КНДР и Южной Кореи сталкиваются с трудностями в понимании друг друга. В частности, такие проблемы возникли между южнокорейскими и северокорейскими хоккеистками, которые вместе выступали на Зимних олимпийских играх в Пхенчхане в феврале 2018 года. Выяснилось, что на Севере и Юге по-разному называют хоккейные термины.

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Тэги: ЮЖКОРЕЯ, КНДР, СЛОВАРЬ, РАБОТА


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