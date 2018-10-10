Южная Корея и КНДР возобновят работу над созданием единого словаря корейского языка

Премьер-министр Южной Кореи Ли Нак Ён заявил, что правительство возобновит работу над тем, чтобы создать вместе с КНДР единый словарь корейского языка, сообщают во вторник южнокорейские СМИ.
"Администрация Но Му Хёна (президента Южной Кореи с 2003 по 2008 год - ИФ) начала проект по совместному с Северной Кореей изданию словаря в 2005 году, но работа была прервана из-за удачных и неудачных периодов в межкорейских отношениях", - сказал южнокорейский премьер, выступая в Сеуле по случаю праздника корейского письма Хангыль.
"Мы были одной нацией, когда король Седжон изобрел Хангыль. Однако холодная война разъединила корейцев и их территорию. В течение 70 лет этого разделения менялось значение и использование корейских слов как на Юге, так и на Севере", - отметил Ли Нак Ён.
Ожидается, что позже в октябре в офисе связи корейских государств в северокорейском городе Кэсон состоятся переговоры на высоком уровне, на которых, в частности, будут обсуждаться возможности встречи филологов из КНДР и Южной Кореи. Их встречи могут быть организованы в конце ноября - начале декабря 2018 года, на них специалисты обсудят проект по созданию единого словаря.
СМИ отмечают, что Южная и Северная Корея используют единую систему письма - Хангыль. Однако ввиду почти полного отсутствия контактов в течение нескольких десятилетий между гражданами из этих двух стран языковые системы развились по-разному. В частности, в Южной Корее активно шло заимствование слов из английского языка, тогда как в КНДР до сих пор стремятся применять только исконно корейские слова.
Из-за этих различий жители КНДР и Южной Кореи сталкиваются с трудностями в понимании друг друга. В частности, такие проблемы возникли между южнокорейскими и северокорейскими хоккеистками, которые вместе выступали на Зимних олимпийских играх в Пхенчхане в феврале 2018 года. Выяснилось, что на Севере и Юге по-разному называют хоккейные термины.
Мониторинг ОБСЕ на линии соприкосновения войск Азербайджана и Армении прошел без инцидентов
Встреча лидеров Азербайджана и Армении на прошедшем саммите СНГ снизила напряженность в Нагорном Карабахе, считает Лебедев
Уставный капитал SIF Нахчывана составляет около 68 млн манатов
АSK направит более 1 млн манатов на строительство инфраструктуры для хранения стекольной продукции и хлопка
В Баку в ноябре пройдет бизнес-форум для предпринимателей Черноморского региона
ИКБ Никойл сократил за 9 месяцев активы на 7%, убытки составили около 80 млн манатов
Девять человек погибли во время наводнения на Майорке
Минздрав РФ высказался против разрешения продавать алкоголь на стадионах
"Роскосмос" развернет комплекс приема космической информации на Кубе в течение полугода
Азеригаз газифицировал в январе-сентябре более 70 населенных пунктов
Президент Алиев выделил более 21 млн манатов на замену кровли многоквартирных домов в Азербайджане
ЕС выделяет свыше 13 млн евро на развитие регионов Азербайджана
МВФ: Структурные реформы позволят ускорить темпы роста ВВП Азербайджана
Азербайджан и Россия согласовали план экономического сотрудничества до 2024 года
Генеральный директор завода «Norm Sement», об успехах завода и планах на будущее
В Баку состоялся литературный вечер, посвященный Сергею Есенину
Участники проекта AppLab приняли участие в семинаре по технологии блокчейн
Благотворительный проект «İlk addım»: помощь молодежи из детских домов
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»