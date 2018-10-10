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Бизнес и законодательство 10.10.2018 12:10

Минналогов Азербайджана зарегистрировало 3 компании со схожими названиями

Министерство налогов Азербайджана зарегистрировало три компании со схожими названиями.

Согласно материалам Минналогов, 20 августа 2018 года регистрацию прошли ООО "Soldus Agro", ООО "Soldus Trade" и ООО "Soldus Petrol". Уставный капитал всех трех компаний равен 10 тыс. манатов.

Официальными представителями компаний являются соответственно Ахмедов Самед, Гулиев Гасым и Бабаев Расим.

При этом Минналогов не указывает данных по учредителям компаний.

Кроме этого, Минналогов 24 августа зарегистрировало ООО "ESSTCON" с уставным капиталом в размере 33 тыс. манатов. Официальным представителем компании является Асадуллаев Тарлан.

А.Азизов

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Тэги: МИННАЛОГОВ, КОМПАНИИ, РЕГИСТРАЦИЯ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]