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Дальнее зарубежье 10.10.2018 13:50

Тереза Мэй перед поездкой на саммит ЕС обсудит с министрами компромиссные варианты Brexit - СМИ

Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй проведет на следующей неделе заседание кабинета министров, в ходе которого намерена обсудить компромиссные предложения по Brexit, сообщает в среду газета "Таймс".

Заседание пройдет 16 октября, накануне ее поездки в Брюссель, где 17-18 октября состоится саммит ЕС. В ходе этой поездки Т.Мэй надеется наметить компромиссную сделку по вызывающему наибольше споры вопросу - статусу ирландской границы, отмечает газета.

В ходе встречи с министрами Т.Мэй, вероятно, обсудит обязательство по фактическому сохранению Великобритании в таможенном союзе с ЕС после Brexit, пишет издание.

Источник в правительстве рассказал газете об опасениях министров относительно того, что Т.Мэй может принудить их принять некоторые изменения в договоренности по вопросам таможни и следованию законам ЕС после выхода страны из этого интеграционного объединения.

Ранее Dow Jones сообщило, что Великобритания и ЕС могут согласовать условия Brexit уже к понедельнику следующей недели. По данным издания, разногласия между сторонами по ирландской границе ослабли, хотя остаются и другие вопросы.

В июле в пригороде Лондона Чекерс министры кабинета Т.Мэй выработали соглашение, в котором определили условия выхода страны из ЕС. Это план подразумевает сохранение тесной связи с ЕС в ряде областей, в частности, в сфере торговли. В Брюсселе Лондон призвали переработать ряд предложений из плана "Чекерс", после чего СМИ стали писать о подготовке Великобританией различных компромиссных вариантов.

В конце сентября председатель Европейского Совета Дональд Туск заявлял, что "моментом правды для Brexit станет совет ЕС в октябре". После него, заявил Д.Туск, страны ЕС решат, достигнуты ли достаточные условия для того, чтобы созвать еще один саммит в ноябре для завершения и официального оформления сделки по Brexit.

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Тэги: ВЕЛИКОБРИТАНИЯ, МИНИСТРЫ, BREXIT


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

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