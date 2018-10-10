Роспотребнадзор сообщает о многочисленных нарушениях во всех проверенных заведениях сети ресторанов "Суши WOK", деятельность более половины из них, по решению судов, временно приостановлена, наложены штрафы на сумму более 1,5 млн рублей.
"В связи с регистрацией в июле 2018 года в четырех административных округах города Москвы случаев сальмонеллеза, связанных с употреблением суши и роллов в сети под брендом "Суши WOK", управлением были проверены 108 объектов "Суши WOK", расположенных на территории города Москвы. В ходе проведенных в августе - сентябре 2018 года внеплановых выездных проверок сети во всех предприятиях выявлены многочисленные нарушения санитарного законодательства", - говорится в сообщении пресс-службы Роспотребнадзора, распространенном в среду.
По результатам проведенных проверок, отмечают в ведомстве, наложено 64 штрафа на общую сумму 1 486 000 рублей. Снято с реализации и уничтожено 496,5 кг продукции без маркировочных ярлыков, сопроводительной документации, с истекшим сроком годности.
"Учитывая, что производство и реализация такой пищевой продукции создают угрозу причинения вреда жизни и здоровью граждан и может привести к массовым пищевым отравлениям посетителей, в отношении 86 предприятий составлены протоколы о временном запрете деятельности, помещения опечатаны, и материалы проверок переданы в районные суды", - отмечается в сообщении.
"По решениям районных судов, деятельность 63 предприятий приостановлена на срок от 12 до 90 суток, по восьми - приняты решения о назначении административного наказания в виде штрафа на общую сумму 85 тысяч рублей. Остальные материалы находятся на рассмотрении в судах", - подчеркнули в Роспотребнадзоре.
Устранение нарушений в предприятиях общественного питания сети "Суши WOK" находится на контроле управления Роспотребнадзора по Москве.
Мониторинг ОБСЕ на линии соприкосновения войск Азербайджана и Армении прошел без инцидентов
Встреча лидеров Азербайджана и Армении на прошедшем саммите СНГ снизила напряженность в Нагорном Карабахе, считает Лебедев
Уставный капитал SIF Нахчывана составляет около 68 млн манатов
АSK направит более 1 млн манатов на строительство инфраструктуры для хранения стекольной продукции и хлопка
В Баку в ноябре пройдет бизнес-форум для предпринимателей Черноморского региона
ИКБ Никойл сократил за 9 месяцев активы на 7%, убытки составили около 80 млн манатов
Азеригаз газифицировал в январе-сентябре более 70 населенных пунктов
Президент Алиев выделил более 21 млн манатов на замену кровли многоквартирных домов в Азербайджане
ЕС выделяет свыше 13 млн евро на развитие регионов Азербайджана
В Пакистане сменился глава разведки
РФ и КНДР надеются на ослабление и снятие санкций в отношении Пхеньяна - посольство
Россия предлагает продлить ДСНВ на пять лет в случае закрытия вопросов к США по выполнению договора - МИД РФ
МВФ: Структурные реформы позволят ускорить темпы роста ВВП Азербайджана
Азербайджан и Россия согласовали план экономического сотрудничества до 2024 года
Генеральный директор завода «Norm Sement», об успехах завода и планах на будущее
В Баку состоялся литературный вечер, посвященный Сергею Есенину
Участники проекта AppLab приняли участие в семинаре по технологии блокчейн
Благотворительный проект «İlk addım»: помощь молодежи из детских домов
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»