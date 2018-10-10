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Здравоохранение 10.10.2018 14:10

Деятельность более 60 ресторанов "Суши WOK" в Москве приостановлена из-за многочисленных нарушений - Роспотребнадзор

Роспотребнадзор сообщает о многочисленных нарушениях во всех проверенных заведениях сети ресторанов "Суши WOK", деятельность более половины из них, по решению судов, временно приостановлена, наложены штрафы на сумму более 1,5 млн рублей.

"В связи с регистрацией в июле 2018 года в четырех административных округах города Москвы случаев сальмонеллеза, связанных с употреблением суши и роллов в сети под брендом "Суши WOK", управлением были проверены 108 объектов "Суши WOK", расположенных на территории города Москвы. В ходе проведенных в августе - сентябре 2018 года внеплановых выездных проверок сети во всех предприятиях выявлены многочисленные нарушения санитарного законодательства", - говорится в сообщении пресс-службы Роспотребнадзора, распространенном в среду.

По результатам проведенных проверок, отмечают в ведомстве, наложено 64 штрафа на общую сумму 1 486 000 рублей. Снято с реализации и уничтожено 496,5 кг продукции без маркировочных ярлыков, сопроводительной документации, с истекшим сроком годности.

"Учитывая, что производство и реализация такой пищевой продукции создают угрозу причинения вреда жизни и здоровью граждан и может привести к массовым пищевым отравлениям посетителей, в отношении 86 предприятий составлены протоколы о временном запрете деятельности, помещения опечатаны, и материалы проверок переданы в районные суды", - отмечается в сообщении.

"По решениям районных судов, деятельность 63 предприятий приостановлена на срок от 12 до 90 суток, по восьми - приняты решения о назначении административного наказания в виде штрафа на общую сумму 85 тысяч рублей. Остальные материалы находятся на рассмотрении в судах", - подчеркнули в Роспотребнадзоре.

Устранение нарушений в предприятиях общественного питания сети "Суши WOK" находится на контроле управления Роспотребнадзора по Москве.

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Тэги: МОСКВА, СУШИ, ЗАВЕДЕНИЯ, НАРУШЕНИЯ

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]