Россия вместе с другими участниками СВПД ищет способы защиты от антииранских санкций США - МИД РФ

Россия совместно с другими участниками СВПД ищет эффективные механизмы защиты от санкций США в отношении Ирана, считает, что они будут действенными только в случае коллективного участия всех заинтересованных стран, заявляет директор департамента по вопросам нераспространения и контроля над вооружениями МИД России Владимир Ермаков.

"Россия намерена следовать своим обязательствам по СВПД. Совместно с другими участниками СВПД мы ищем эффективные механизмы защиты торгово-экономического взаимодействия с Ираном от экстерриториальных санкций США. При этом убеждены, что по-настоящему действенными меры защиты от этих санкций могут быть в том случае, если они станут коллективными и создадут основу для участия в них всех заинтересованных стран", - говорится в тексте выступления В.Ермакова на Генассамблее ООН, опубликованном в среду на сайте МИД РФ.

"Выход США из СВПД считаем серьёзным просчётом, подрывающим ДНЯО, политически весьма недальновидным шагом", - отмечается в тексте выступления.