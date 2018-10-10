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Регион 10.10.2018 14:27

Россия вместе с другими участниками СВПД ищет способы защиты от антииранских санкций США - МИД РФ

Россия совместно с другими участниками СВПД ищет эффективные механизмы защиты от санкций США в отношении Ирана, считает, что они будут действенными только в случае коллективного участия всех заинтересованных стран, заявляет директор департамента по вопросам нераспространения и контроля над вооружениями МИД России Владимир Ермаков.

"Россия намерена следовать своим обязательствам по СВПД. Совместно с другими участниками СВПД мы ищем эффективные механизмы защиты торгово-экономического взаимодействия с Ираном от экстерриториальных санкций США. При этом убеждены, что по-настоящему действенными меры защиты от этих санкций могут быть в том случае, если они станут коллективными и создадут основу для участия в них всех заинтересованных стран", - говорится в тексте выступления В.Ермакова на Генассамблее ООН, опубликованном в среду на сайте МИД РФ.

"Выход США из СВПД считаем серьёзным просчётом, подрывающим ДНЯО, политически весьма недальновидным шагом", - отмечается в тексте выступления.

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Тэги: РОССИЯ, ИРАН, САНКЦИИ, ЗАЩИТА


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]