Россия предлагает продлить ДСНВ на пять лет в случае закрытия вопросов к США по выполнению договора - МИД РФ

Россия готова рассмотреть продление договора о СНВ на пятилетний период в случае устранения вопросов к США по его выполнению, заявил директор департамента по вопросам нераспространения и контроля над вооружениями МИД России Владимир Ермаков.
"Готовы изучить опцию продления ДСНВ еще на пять лет. Договор это допускает. Однако прежде необходимо закрыть все остающиеся вопросы относительно его выполнения со стороны США (в частности, относительно одностороннего вывода из засчёта значительного числа средств СНВ в обход предусмотренных в Договоре норм). Нам нужен заинтересованный и ответственный партнёр", - говорится в выступлении В.Ермакова на Генассамблее ООН, опубликованном в среду на сайте МИД РФ.
"Российская Федерация как ответственный и последовательный сторонник процесса ядерного разоружения вот уже на протяжении более 50 лет вносит исключительно масштабный вклад в сокращение стратегических наступательных вооружений. 5 февраля с.г. Россия вышла на предельные уровни носителей и боезарядов по российско-американскому Договору о СНВ. В результате наш ядерный арсенал сокращён более чем на 85% по сравнению с пиком "холодной войны". Намерены и дальше двигаться по этому пути", - отметил В.Ермаков.
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