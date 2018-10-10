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Экология 10.10.2018 14:57

Ураган "Майкл" надвигается на Флориду, жители готовятся к его удару

Жители американского штата Флорида готовятся к удару приближающегося к США урагану "Майкл", сообщают местные СМИ.

Ожидается, что стихийное бедствие обрушится на северо-западную часть штата через несколько часов.

Губернатор Флориды Рик Скотт предупредил местных жителей о "чудовищном урагане". Срочно покинуть свои дома рекомендовано около 400 тыс. человек.

"Вы не сможете спрятаться от удара шторма, поэтому уезжайте (из опасных районов - ИФ), если вам рекомендовано эвакуироваться", - сказал Р.Скотт.

Американские метеорологические службы предупреждают, что "Майкл" может стать одним из самых мощных ураганов, которые когда-либо обрушивались на Флориду.

На территории штата организовано более 30 пунктов временного размещения, в которых работают сотрудники гуманитарных организаций.

Некоторые американские авиакомпании, в том числе Delta и Southwest Airlines, предупредили пассажиров, что в течение среды из-за урагана могут быть отменены или перенесены авиарейсы.

Ранее президент США Дональд Трамп объявил о введении режима чрезвычайного положения в штате Флорида из-за приближения урагана. В Белом доме сообщили, что меры, которые будут приниматься во Флориде в связи с угрозой урагана "Майкл", будут направлены на обеспечение безопасности частных лиц и государственной собственности, а также против последствий стихии.

Ураган "Майкл" усилился до предпоследней - четвертой - категории мощности по шкале Саффира-Симпсона, скорость ветра составляет 209 км/ч.

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Тэги: США, ФЛОРИДА, УРАГАН, ПОДГОТОВКА


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
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