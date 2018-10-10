Жители американского штата Флорида готовятся к удару приближающегося к США урагану "Майкл", сообщают местные СМИ.
Ожидается, что стихийное бедствие обрушится на северо-западную часть штата через несколько часов.
Губернатор Флориды Рик Скотт предупредил местных жителей о "чудовищном урагане". Срочно покинуть свои дома рекомендовано около 400 тыс. человек.
"Вы не сможете спрятаться от удара шторма, поэтому уезжайте (из опасных районов - ИФ), если вам рекомендовано эвакуироваться", - сказал Р.Скотт.
Американские метеорологические службы предупреждают, что "Майкл" может стать одним из самых мощных ураганов, которые когда-либо обрушивались на Флориду.
На территории штата организовано более 30 пунктов временного размещения, в которых работают сотрудники гуманитарных организаций.
Некоторые американские авиакомпании, в том числе Delta и Southwest Airlines, предупредили пассажиров, что в течение среды из-за урагана могут быть отменены или перенесены авиарейсы.
Ранее президент США Дональд Трамп объявил о введении режима чрезвычайного положения в штате Флорида из-за приближения урагана. В Белом доме сообщили, что меры, которые будут приниматься во Флориде в связи с угрозой урагана "Майкл", будут направлены на обеспечение безопасности частных лиц и государственной собственности, а также против последствий стихии.
Ураган "Майкл" усилился до предпоследней - четвертой - категории мощности по шкале Саффира-Симпсона, скорость ветра составляет 209 км/ч.
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