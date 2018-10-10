Киев отказался приглашать наблюдателей СНГ на выборы президента Украины

Исполком СНГ получил уведомление от Киева, что он не будет приглашать наблюдателей от Содружества на предстоящих в 2019 году выборах президента Украины, сообщил глава исполкома Содружества Сергей Лебедев.

"Мы получили официальное уведомление от соответствующих структур Украины о том, что Украина отказывается от участия в наблюдении за (президентскими) выборами. Поэтому вряд ли мы поедем туда", - заявил С.Лебедев в среду журналистам в Минске.

Вместе с тем глава Исполкома заметил: "Хотя, когда будет обозначена дата (выборов президента на Украине - ИФ) - в преддверии - может, мы и получим такое приглашение".

Очередные парламентские и президентские выборы запланированы в Украине на март 2019 года.