Киев отказался приглашать наблюдателей СНГ на выборы президента Украины

Исполком СНГ получил уведомление от Киева, что он не будет приглашать наблюдателей от Содружества на предстоящих в 2019 году выборах президента Украины, сообщил глава исполкома Содружества Сергей Лебедев.
"Мы получили официальное уведомление от соответствующих структур Украины о том, что Украина отказывается от участия в наблюдении за (президентскими) выборами. Поэтому вряд ли мы поедем туда", - заявил С.Лебедев в среду журналистам в Минске.
Вместе с тем глава Исполкома заметил: "Хотя, когда будет обозначена дата (выборов президента на Украине - ИФ) - в преддверии - может, мы и получим такое приглашение".
Очередные парламентские и президентские выборы запланированы в Украине на март 2019 года.
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