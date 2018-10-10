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Регион 10.10.2018 12:37

Киев отказался приглашать наблюдателей СНГ на выборы президента Украины

Исполком СНГ получил уведомление от Киева, что он не будет приглашать наблюдателей от Содружества на предстоящих в 2019 году выборах президента Украины, сообщил глава исполкома Содружества Сергей Лебедев.

"Мы получили официальное уведомление от соответствующих структур Украины о том, что Украина отказывается от участия в наблюдении за (президентскими) выборами. Поэтому вряд ли мы поедем туда", - заявил С.Лебедев в среду журналистам в Минске.

Вместе с тем глава Исполкома заметил: "Хотя, когда будет обозначена дата (выборов президента на Украине - ИФ) - в преддверии - может, мы и получим такое приглашение".

Очередные парламентские и президентские выборы запланированы в Украине на март 2019 года.

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Тэги: БЕЛОРУССИЯ, УКРАИНА, СНГ, НАБЛЮДАТЕЛИ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]