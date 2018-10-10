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Карабахский конфликт 10.10.2018 12:46

Встреча лидеров Азербайджана и Армении на прошедшем саммите СНГ снизила напряженность в Нагорном Карабахе, считает Лебедев

Председатель Исполнительного комитета - исполнительный секретарь СНГ Сергей Лебедев заявил, что очная встреча глав Азербайджана и Армении на прошедшем саммите Содружества в Душанбе снизила напряженность в Нагорном Карабахе.

"Я сам был свидетелем, как многократно эти главы делегаций (на прошедшем саммите - ИФ) - президент Азербайджана Ильхам Алиев и премьер-министр Армении Никол Пашинян - подходили друг к другу и обсуждали вопросы урегулирования Нагорно-Карабахского конфликта. Результаты налицо - сейчас напряженность несколько снизилась в регионе конфликта", сказал С.Лебедев журналистам в среду в Минске.

По его словам, были даны соответствующие указания компетентным структурам в обоих государствах по снижению напряженности.

"Мы очень надеемся, что этот первый содержательный контакт лидеров двух государств будет продолжен и даст позитивные результаты для урегулирования этого конфликта", - подчеркнул С.Лебедев.

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Тэги: КАРАБАХ, НАПРЯЖЕННОСТЬ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]