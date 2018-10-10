Встреча лидеров Азербайджана и Армении на прошедшем саммите СНГ снизила напряженность в Нагорном Карабахе, считает Лебедев

Председатель Исполнительного комитета - исполнительный секретарь СНГ Сергей Лебедев заявил, что очная встреча глав Азербайджана и Армении на прошедшем саммите Содружества в Душанбе снизила напряженность в Нагорном Карабахе.

"Я сам был свидетелем, как многократно эти главы делегаций (на прошедшем саммите - ИФ) - президент Азербайджана Ильхам Алиев и премьер-министр Армении Никол Пашинян - подходили друг к другу и обсуждали вопросы урегулирования Нагорно-Карабахского конфликта. Результаты налицо - сейчас напряженность несколько снизилась в регионе конфликта", сказал С.Лебедев журналистам в среду в Минске.

По его словам, были даны соответствующие указания компетентным структурам в обоих государствах по снижению напряженности.

"Мы очень надеемся, что этот первый содержательный контакт лидеров двух государств будет продолжен и даст позитивные результаты для урегулирования этого конфликта", - подчеркнул С.Лебедев.