Встреча лидеров Азербайджана и Армении на прошедшем саммите СНГ снизила напряженность в Нагорном Карабахе, считает Лебедев

Председатель Исполнительного комитета - исполнительный секретарь СНГ Сергей Лебедев заявил, что очная встреча глав Азербайджана и Армении на прошедшем саммите Содружества в Душанбе снизила напряженность в Нагорном Карабахе.
"Я сам был свидетелем, как многократно эти главы делегаций (на прошедшем саммите - ИФ) - президент Азербайджана Ильхам Алиев и премьер-министр Армении Никол Пашинян - подходили друг к другу и обсуждали вопросы урегулирования Нагорно-Карабахского конфликта. Результаты налицо - сейчас напряженность несколько снизилась в регионе конфликта", сказал С.Лебедев журналистам в среду в Минске.
По его словам, были даны соответствующие указания компетентным структурам в обоих государствах по снижению напряженности.
"Мы очень надеемся, что этот первый содержательный контакт лидеров двух государств будет продолжен и даст позитивные результаты для урегулирования этого конфликта", - подчеркнул С.Лебедев.
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