Обвиняемые Лондоном в нападении на Скрипаля следили за ним в Чехии в 2014 году - СМИ

Предполагаемые сотрудники российской разведки Александр Петров и Руслан Боширов следили за экс-сотрудником ГРУ Сергеем Скрипалем еще во время его поездки в Чехию в 2014 году, сообщает в среду "Чешское радио" со ссылкой на источник в разведслужбах страны.

По его данным, россияне, которых официальный Лондон считает сотрудниками разведслужб и исполнителями нападения на С.Скрипаля, побывали в Чехии четыре года назад. Так, россиянин, известный под именем А.Петров, проживал в одном из отелей города Острава с 13 по 16 октября, затем он поехал в Прагу. Его предполагаемый напарник Р.Боширов посетил Прагу 11 октября, утверждают источники радиостанции.

Кроме того, источник заявил радиостанции, что С.Скрипаль в то время должен был посетить Чехию ради встречи с сотрудниками чешских спецслужб. Даты его пребывания в Чехии в октябре 2014 года не указаны.

Представители чешской разведывательной службы отказались от комментариев "Чешскому радио".

В начале марта 2018 г. в британском городке Солсбери в тяжелом состоянии были обнаружены экс-сотрудник ГРУ Сергей Скрипаль и его дочь Юлия. Британский премьер Тереза Мэй позднее заявила в парламенте, что Скрипали были отравлены нервнопаралитическим веществом "Новичок" (А-234), разработанным в России.

В Москве отвергли эти обвинения, заявив, что химическое оружие РФ уничтожила в 2017 году под контролем Организации по запрещению химоружия.

Лондон назвал исполнителями покушения на Скрипалей российских граждан Александра Петрова и Руслана Боширова, являющихся, по утверждению британских спецслужб, агентами ГРУ.

Ранее интернет-издание Bellingcat объявило, что ему удалось выяснить настоящее имя Руслана Боширова. По версии Bellingcat, это полковник ГРУ Анатолий Чепига. Накануне это же издание назвало якобы настоящее имя Александра Петрова. По его данным, этого человека на самом деле зовут Александр Мишкин, он - также сотрудник ГРУ, который в 2014 году получил звание Героя России.

12 сентября президент РФ Владимир Путин сообщил на Восточном экономическом форуме, что российским властям известно, кем являются А.Петров и Р.Боширов. По словам президента, это гражданские лица. "Ничего там особенного и криминального нет", - резюмировал В.Путин и попросил А.Петрова и Р.Боширова рассказать о себе в СМИ.

13 сентября А.Петров и Р.Боширов в интервью телеканалу RT рассказали, что они ездили в Солсбери с туристическими целями. Также они назвали бредом предположение о наличии у них отравляющего вещества "Новичок".