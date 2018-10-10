Инфляция в Азербайджане в сентябре составила 0,2%, среднегодовая инфляция замедлилась до 2,6%

Инфляция в Азербайджане в сентябре 2018 года составила 0,2% против инфляции на уровне 0,9% в августе, сообщили агентству "Интерфакс-Азербайджан" в Госкомитете по статистике.
"Инфляция в Азербайджане в сентябре 2018 года составила 0,2%. При этом цены на продовольственные товары выросли на 0,4%, непродовольственные товары – на 0,2%, тарифы на услуги населению – на 0,1%", - отметили в Госкомстате.
Среднегодовая инфляция в Азербайджане на конец сентября замедлилась до 2,6% (на конец августа 2018 года – 2,7%). В том числе, среднегодовая инфляция по продовольственным товарам на конец сентября составила 2,5%, по непродовольственным товарам – 3%, услугам – 2,5%.
Правительство Азербайджана на 2018 год прогнозирует среднегодовую инфляцию на уровне 6,1%.
Среднегодовая инфляция в Азербайджане по итогам 2017 года составила 12,9%.
Н.Аббасова
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К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»