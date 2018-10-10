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Наука и образование 10.10.2018 15:25

"Роскосмос" развернет комплекс приема космической информации на Кубе в течение полугода

В течение года "Роскосмос" развернет комплексы приема и обработки космической информации на Кубе, в Антарктиде и на Чукотке, говорится в материалах портала госзакупок.

"В ходе выполнения данной составной части опытно-конструкторской работы должны быть завершены работы по развертыванию... мобильного приемопередающего комплекса на территории Республики Куба", - говорится в документации тендера.

Там указывается, что комплекс создан в 2015 году и уже прошел государственные испытания. Комплекс предназначен для приема информации со спутников "Ресурс-П", "Канопус-В", "Канопус-В-ИК" и передачи ее в наземный комплекс приема, обработки и распространения информации.

Также тендер предусматривает развертывание наземных комплексов приема, обработки и распространения космической информации на Чукотке и на антарктической станции "Прогресс".

Работы по развертыванию комплекса на Кубе должны быть завершены до 30 апреля 2019 года, срок завершения общего комплекса работ - 29 ноября 2019 года.

Все работы проводятся в рамках развития Единой территориальнораспределенной информационной системы дистанционного зондирования Земли. Система действует в интересах МЧС, Минприроды и Росгидромета.

С 1967 года в кубинском Лурдесе действовал советский радиоэлектронный центр. Комплекс, расположенный примерно в 250 км от побережья США, позволял контролировать радиоэфир на значительной части американской территории. После распада Советского Союза центр перешел под руководство российских оборонщиков. В 2002 году Москва отказалась от него из-за нехватки средств на содержание центра.

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Тэги: РОССИЯ, КУБА, КОСМОС, КОМПЛЕКС


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]