"Роскосмос" развернет комплекс приема космической информации на Кубе в течение полугода

В течение года "Роскосмос" развернет комплексы приема и обработки космической информации на Кубе, в Антарктиде и на Чукотке, говорится в материалах портала госзакупок.
"В ходе выполнения данной составной части опытно-конструкторской работы должны быть завершены работы по развертыванию... мобильного приемопередающего комплекса на территории Республики Куба", - говорится в документации тендера.
Там указывается, что комплекс создан в 2015 году и уже прошел государственные испытания. Комплекс предназначен для приема информации со спутников "Ресурс-П", "Канопус-В", "Канопус-В-ИК" и передачи ее в наземный комплекс приема, обработки и распространения информации.
Также тендер предусматривает развертывание наземных комплексов приема, обработки и распространения космической информации на Чукотке и на антарктической станции "Прогресс".
Работы по развертыванию комплекса на Кубе должны быть завершены до 30 апреля 2019 года, срок завершения общего комплекса работ - 29 ноября 2019 года.
Все работы проводятся в рамках развития Единой территориальнораспределенной информационной системы дистанционного зондирования Земли. Система действует в интересах МЧС, Минприроды и Росгидромета.
С 1967 года в кубинском Лурдесе действовал советский радиоэлектронный центр. Комплекс, расположенный примерно в 250 км от побережья США, позволял контролировать радиоэфир на значительной части американской территории. После распада Советского Союза центр перешел под руководство российских оборонщиков. В 2002 году Москва отказалась от него из-за нехватки средств на содержание центра.
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