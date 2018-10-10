РФ и КНДР надеются на ослабление и снятие санкций в отношении Пхеньяна - посольство

Россия и КНДР рассчитывают на ослабление и на последующее снятие действующих в отношении Пхеньяна санкций по мере позитивного развития обстановки на Корейском полуострове, заявили в среду в посольстве РФ в КНДР.
"В Пхеньяне находилась делегация Минпромторга России, которая провела переговоры в рамках Подкомиссии по лесной промышленности между Российской Федерацией и Корейской Народно-Демократической Республикой", - говорится в сообщении, размещенном на странице посольства в Facebook.
"Констатировано существенное, более чем в два раза по сравнению с концом прошлого года, сокращение числа корейских рабочих, привлеченных к лесозаготовкам на территории Амурской области, что обусловлено необходимостью неукоснительного выполнения требований, установленных резолюциями Совета Безопасности ООН", - сказано в сообщении.
В дипмиссии также напомнили, что "во времена СССР число граждан КНДР, работавших на лесосеках дальневосточных регионов России достигало 20 тыс. человек".
Вместе с тем стороны "подтвердили обоюдный интерес к продолжению традиционного российско-корейского сотрудничества в этой области и выразили надежду на то, что по мере позитивного развития обстановки удастся добиться ослабления и, в конечном счете, снятия ограничений".
В ходе визита "подписан протокол, в котором подведены итоги совместной работы за прошлый год и намечены задачи на предстоящий период", отметили в российской дипмиссии.
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