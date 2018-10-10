РФ и КНДР надеются на ослабление и снятие санкций в отношении Пхеньяна - посольство

Россия и КНДР рассчитывают на ослабление и на последующее снятие действующих в отношении Пхеньяна санкций по мере позитивного развития обстановки на Корейском полуострове, заявили в среду в посольстве РФ в КНДР.

"В Пхеньяне находилась делегация Минпромторга России, которая провела переговоры в рамках Подкомиссии по лесной промышленности между Российской Федерацией и Корейской Народно-Демократической Республикой", - говорится в сообщении, размещенном на странице посольства в Facebook.

"Констатировано существенное, более чем в два раза по сравнению с концом прошлого года, сокращение числа корейских рабочих, привлеченных к лесозаготовкам на территории Амурской области, что обусловлено необходимостью неукоснительного выполнения требований, установленных резолюциями Совета Безопасности ООН", - сказано в сообщении.

В дипмиссии также напомнили, что "во времена СССР число граждан КНДР, работавших на лесосеках дальневосточных регионов России достигало 20 тыс. человек".

Вместе с тем стороны "подтвердили обоюдный интерес к продолжению традиционного российско-корейского сотрудничества в этой области и выразили надежду на то, что по мере позитивного развития обстановки удастся добиться ослабления и, в конечном счете, снятия ограничений".

В ходе визита "подписан протокол, в котором подведены итоги совместной работы за прошлый год и намечены задачи на предстоящий период", отметили в российской дипмиссии.