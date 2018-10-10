Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Пресс-центр


Точка зрения


Руководство


Архив



Курсы валют

USD   1.7 EUR   1.9561 RUR   0.0257 GBR   2.2373 TRY   0.2789

Цена на нефть

    $/bbl WTI   74.96 Brent   85.00

Погода в Баку

  ночь день Сегодня 15° 23° Завтра 16° 23° 12 Окт 13° 21° 13 Окт 12° 17°

Карабахский конфликт 10.10.2018 13:52

Мониторинг ОБСЕ на линии соприкосновения войск Азербайджана и Армении прошел без инцидентов

Мониторинг соблюдения режима прекращения огня на линии соприкосновения войск Азербайджана и Армении, проведенный 10 октября, завершился без инцидентов, сообщает пресс-служба министерства обороны Азербайджана.

«Мониторинг был проведен в направлении Геранбойского района Азербайджана в соответствии с мандатом личного представителя действующего председателя ОБСЕ»,- говорится в сообщении.

Мониторинг со стороны Азербайджана провели личный представитель действующего председателя ОБСЕ Анджей Каспшик, его полевые помощники Геннадий Петрика и Мартин Шустер.

Мониторинг на Азербайджанской территории, оккупированной и контролируемой вооруженными силами Армении, провели полевые помощники личного представителя действующего председателя ОБСЕ Огнен Йович и Саймон Тиллер.

Режим прекращения огня между Азербайджаном и Арменией был установлен в мае 1994 года. ОБСЕ при содействии личного представителя действующего председателя этой организации регулярно организует мониторинги на линии фронта с целью получения информации о соблюдении сторонами конфликта условий перемирия.

Ф.Исазаде

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]
Версия для печати
Тэги: АЗЕРБАЙДЖАН, КАРАБАХ, ОБСЕ, МОНИТОРИНГ


Похожие новости


ОБСЕ проведет в среду мониторинг на линии соприкосновения войск Азербайджана и Армении Лидеры Азербайджана и Армении договорились о выработке механизмов по установлению оперативной связи Пашинян заявил о договоренности с президентом Азербайджана создать "оперативную связь" МИД Азербайджана проверяет информацию о незаконном визите американских врачей в Нагорный Карабах Новые власти Армении ответственны за напряженность на границе - президент Азербайджана Президент Азербайджана ждет от новых властей Армении конструктивности в переговорах по Карабаху

Экономика

Общество

Регионы страны

За рубежом

Эксклюзив

Пресс-релиз

Пресс-центр

Точка зрения

© Interfax-Azerbaijan
2006-2018
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]