Мониторинг ОБСЕ на линии соприкосновения войск Азербайджана и Армении прошел без инцидентов

Мониторинг соблюдения режима прекращения огня на линии соприкосновения войск Азербайджана и Армении, проведенный 10 октября, завершился без инцидентов, сообщает пресс-служба министерства обороны Азербайджана.

«Мониторинг был проведен в направлении Геранбойского района Азербайджана в соответствии с мандатом личного представителя действующего председателя ОБСЕ»,- говорится в сообщении.

Мониторинг со стороны Азербайджана провели личный представитель действующего председателя ОБСЕ Анджей Каспшик, его полевые помощники Геннадий Петрика и Мартин Шустер.

Мониторинг на Азербайджанской территории, оккупированной и контролируемой вооруженными силами Армении, провели полевые помощники личного представителя действующего председателя ОБСЕ Огнен Йович и Саймон Тиллер.

Режим прекращения огня между Азербайджаном и Арменией был установлен в мае 1994 года. ОБСЕ при содействии личного представителя действующего председателя этой организации регулярно организует мониторинги на линии фронта с целью получения информации о соблюдении сторонами конфликта условий перемирия.

Ф.Исазаде