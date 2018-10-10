ЮГК вряд ли выйдет на рынок еврооблигаций с новыми размещениями – SIR

Аналитики Sberbank Investment Research считают маловероятным выход ЗАО "Cаnub Qaz Dehlizi" (CQD) на рынок еврооблигаций с новыми размещениями.

"SOCAR (Госнефтекомпания, ГНКАР) подтвердила, что Азербайджан планирует к концу года привлечь $1,5 млрд кредитов под гарантии Германии для финансирования обязательств ЮГК по проектам Южного газового коридора. Соответственно, выход ЮГК на рынок еврооблигаций с новыми размещениями становится крайне маловероятным. Хотя мы не ожидали от эмитента выхода на рынок, мы считаем, что эта новость подчеркивает привлекательность ЮГК-26 и азербайджанского рынка в целом в связи с ограниченностью предложения", - отмечается в обзоре "Долговые рынки сегодня", подготовленного аналитиками Sberbank Investment Research.

"Гарантии на $1,5 млрд помогут Азербайджану завершить привлечение всего необходимого финансирования под выполнение обязательств по проектам ЮГК совокупным объемом $11,5 млрд до конца 2020 года", - отмечают аналитики компании.

Остальные обязательства уже профинансированы в виде: 10-летних долларовых облигаций на $2,5 млрд, размещенных в пользу ГНФАР; размещенных в 2016 и 2017 годах еврооблигаций на сумму $2 млрд; внесенных в капитал $2,4 млрд от министерства экономики и ГНКАР; кредитных соглашений на $2,5 млрд с рядом международных финансовых институтов: МБРР ($0,4 млрд), Азиатским банком инфраструктурных проектов ($0,6 млрд), ЕБРР ($0,5 млрд) и Азиатским банком развития ($1 млрд); гарантии MIGA (Многостороннее агентство по инвестиционным гарантиям) на $0,75 млрд.

"Поскольку компания (Cаnub Qaz Dehlizi –ИФ) практически полностью обеспечила себе необходимое финансирование под взятые обязательства, размещение ее еврооблигаций становится все более маловероятным. Мы также не ожидаем размещений Минфина Азербайджана (на рынке еврооблигаций - ИФ) ни в этом году, ни в следующем. Перспектива новых размещений азербайджанских облигаций представляется отдаленной, хотя, по нашему мнению, есть 50%-я вероятность, что на рынок может выйти ГНКАР", - отмечают аналитики компании.

В Sberbank Investment Research считают, что азербайджанские облигации являются привлекательными с учетом положительной динамики цен на нефть и того, что спреды бумаг эмитента отстают от роста нефтяных котировок. "В нашем списке наиболее привлекательных облигаций уже давно стоят ЮГК-26, которые мы по-прежнему считаем выгодным вложением, отдавая им предпочтение перед суверенными еврооблигациями Азербайджана из-за более высокой доходности первых", - подчеркивается в обзоре.

Президент Азербайджана Ильхам Алиев 29 мая 2018 года запустил ЮГК, предусматривающий создание инфраструктуры для поставок азербайджанского газа в Европу.

Стоимость проекта оценивается в сумму свыше $40 млрд.

Основными компонентами проекта являются: Стадия-2 проекта Шах-Дениз, расширение Южно-Кавказской трубопроводной магистрали Баку-Грузия-граница с Турцией, строительство Транс-Анатолийского газопровода (TANAP) от восточной до западной границы Турции и Транс-Адриатического газопровода (TAP), соединяющего Грецию, Албанию и Адриатическое море на юг Италии.

Поставки азербайджанского газа в Европу ожидаются в 2020 году в объеме 10 млрд кубометров. Кроме того, 6 млрд кубометров азербайджанского газа будет поставляться в западные регионы Турции.

ЗАО "СQD" создано для управления проектами Стадии-2 разработки газоконденсатного месторождения "Шах-Дениз", расширения Южнокавказского газопровода, строительства газопроводов TANAP и TAP.

Доля ГНКАР в капитале общества составляет 49%, государства - 51%.

А.Азизов