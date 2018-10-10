Азербайджан занял 10-е место в мировом рейтинге цен на бензин

Азербайджан занял 10-ое место в мировом рейтинге цен на бензин.
Мониторинг цен провели в 164 странах мира.
Среднестатистический показатель для Азербайджана составил $0,47 за литр бензина, отмечает портал Globalpetrolprices.com.
В Туркменистане литр бензина стоит $0,43, Казахстане — $0,48, Узбекистане – $0,53, России - $0,68, Грузии - $0,94, Турции - $1,14.
Самый дешёвый бензин - в Венесуэле ($0,01). В Греции, наоборот, бензин самый дорогой - $2,21 за литр.
Существует существенная разница в этих ценах между разными странами. Как правило, богатые страны имеют более высокие цены, а бедные страны и страны, которые производят и экспортируют нефть, более низкие цены. Единственным исключением является США - экономически развитая страна, где цены на бензин низкие. Средняя цена бензина по всему миру составляет $1,17.
А.Азизов
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