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ТЭК 10.10.2018 14:23

Азербайджан занял 10-е место в мировом рейтинге цен на бензин

Азербайджан занял 10-ое место в мировом рейтинге цен на бензин.

Мониторинг цен провели в 164 странах мира.

Среднестатистический показатель для Азербайджана составил $0,47 за литр бензина, отмечает портал Globalpetrolprices.com.

В Туркменистане литр бензина стоит $0,43, Казахстане — $0,48, Узбекистане – $0,53, России - $0,68, Грузии - $0,94, Турции - $1,14.

Самый дешёвый бензин - в Венесуэле ($0,01). В Греции, наоборот, бензин самый дорогой - $2,21 за литр.

Существует существенная разница в этих ценах между разными странами. Как правило, богатые страны имеют более высокие цены, а бедные страны и страны, которые производят и экспортируют нефть, более низкие цены. Единственным исключением является США - экономически развитая страна, где цены на бензин низкие. Средняя цена бензина по всему миру составляет $1,17.

А.Азизов

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Тэги: БЕНЗИН, ЦЕНЫ, РЕЙТИНГ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]