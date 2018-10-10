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Финансы 10.10.2018 15:16

ИКБ Никойл сократил за 9 месяцев активы на 7%, убытки составили около 80 млн манатов

Азербайджанский инвестиционно-коммерческий банк «Никойл» сократил в январе-сентябре 2018 года активы на 6,9% - до 407,149 млн манатов, сообщили агентству «Интерфакс-Азербайджан» в банке.

Кредитный портфель банка на 30 сентября 2018 года составил 293,161 млн манатов (рост в январе-сентябре на 0,7%).

Обязательства банка на конец отчетного периода составляют 337,864 млн манатов (спад на 6,8%).

Депозиты в банке на начало октября равны 213,662 млн манатов (спад на 6,8%).

Капитал банка на 30 сентября 2018 года составил 69 млн 285,54 тыс. манатов (спад на 7,6%), уставный капитал - 279 млн манатов (рост на 26,8%).

Чистый убыток банка по итогам деятельности в январе-сентябре 2018 года составил 79 млн 901,05 тыс. манатов.

Банк Никойл действует в Азербайджане с 1994 года. Основным акционером банка является Topaz Investment.

А.Азизов

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

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Тэги: БАНК, АКТИВЫ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]