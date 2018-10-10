ИКБ Никойл сократил за 9 месяцев активы на 7%, убытки составили около 80 млн манатов

Азербайджанский инвестиционно-коммерческий банк «Никойл» сократил в январе-сентябре 2018 года активы на 6,9% - до 407,149 млн манатов, сообщили агентству «Интерфакс-Азербайджан» в банке.
Кредитный портфель банка на 30 сентября 2018 года составил 293,161 млн манатов (рост в январе-сентябре на 0,7%).
Обязательства банка на конец отчетного периода составляют 337,864 млн манатов (спад на 6,8%).
Депозиты в банке на начало октября равны 213,662 млн манатов (спад на 6,8%).
Капитал банка на 30 сентября 2018 года составил 69 млн 285,54 тыс. манатов (спад на 7,6%), уставный капитал - 279 млн манатов (рост на 26,8%).
Чистый убыток банка по итогам деятельности в январе-сентябре 2018 года составил 79 млн 901,05 тыс. манатов.
Банк Никойл действует в Азербайджане с 1994 года. Основным акционером банка является Topaz Investment.
А.Азизов
Мониторинг ОБСЕ на линии соприкосновения войск Азербайджана и Армении прошел без инцидентов
Встреча лидеров Азербайджана и Армении на прошедшем саммите СНГ снизила напряженность в Нагорном Карабахе, считает Лебедев
Уставный капитал SIF Нахчывана составляет около 68 млн манатов
Девять человек погибли во время наводнения на Майорке
Минздрав РФ высказался против разрешения продавать алкоголь на стадионах
"Роскосмос" развернет комплекс приема космической информации на Кубе в течение полугода
Азеригаз газифицировал в январе-сентябре более 70 населенных пунктов
Президент Алиев выделил более 21 млн манатов на замену кровли многоквартирных домов в Азербайджане
ЕС выделяет свыше 13 млн евро на развитие регионов Азербайджана
В Пакистане сменился глава разведки
РФ и КНДР надеются на ослабление и снятие санкций в отношении Пхеньяна - посольство
Россия предлагает продлить ДСНВ на пять лет в случае закрытия вопросов к США по выполнению договора - МИД РФ
МВФ: Структурные реформы позволят ускорить темпы роста ВВП Азербайджана
Азербайджан и Россия согласовали план экономического сотрудничества до 2024 года
Генеральный директор завода «Norm Sement», об успехах завода и планах на будущее
В Баку состоялся литературный вечер, посвященный Сергею Есенину
Участники проекта AppLab приняли участие в семинаре по технологии блокчейн
Благотворительный проект «İlk addım»: помощь молодежи из детских домов
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»