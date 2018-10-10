В Баку в ноябре пройдет бизнес-форум для предпринимателей Черноморского региона

Международный бизнес-форум, посвященный развитию малого и среднего предпринимательства в Черноморском регионе, пройдет 2 ноября в Баку.
Организатором мероприятия выступает Конфедерация предпринимателей Азербайджана (НКОПА), председательствующая в Бизнес совете Организации Черноморского Экономического Сотрудничества (ОЧЭС), сообщили «Интерфакс-Азербайджан» в КПА.
Участники форума - предприниматели и компании по оказанию поддержки бизнесу из стран-членов ОЧЭС – ознакомятся с реальными инвестиционными возможностями Азербайджана, для них будут организованы встречи в формате В2В с целью усиления сотрудничества между бизнесменами.
ОЧЭС создана в июне 1992 года. Членами организации являются Албания, Азербайджан, Болгария, Грузия, Армения, Греция, Молдова, Румыния, Россия, Турция и Украина.
С 1 июля 2018 года НКОПА в течение шести месяцев председательствует в Бизнес совете ОЧЭС.
Р.Бабаев
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