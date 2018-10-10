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Бизнес и законодательство 10.10.2018 15:25

В Баку в ноябре пройдет бизнес-форум для предпринимателей Черноморского региона

Международный бизнес-форум, посвященный развитию малого и среднего предпринимательства в Черноморском регионе, пройдет 2 ноября в Баку.

Организатором мероприятия выступает Конфедерация предпринимателей Азербайджана (НКОПА), председательствующая в Бизнес совете Организации Черноморского Экономического Сотрудничества (ОЧЭС), сообщили «Интерфакс-Азербайджан» в КПА.

Участники форума - предприниматели и компании по оказанию поддержки бизнесу из стран-членов ОЧЭС – ознакомятся с реальными инвестиционными возможностями Азербайджана, для них будут организованы встречи в формате В2В с целью усиления сотрудничества между бизнесменами.

ОЧЭС создана в июне 1992 года. Членами организации являются Албания, Азербайджан, Болгария, Грузия, Армения, Греция, Молдова, Румыния, Россия, Турция и Украина.

С 1 июля 2018 года НКОПА в течение шести месяцев председательствует в Бизнес совете ОЧЭС.

Р.Бабаев

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 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
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Тэги: ОЧЭС, БИЗНЕС/ФОРУМ

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]