Комплекс приема спутниковой информации на Кубе можно использовать в военных целях - эксперт

Российский комплекс приема космической информации, который планируют развернуть на Кубе, можно будет использовать в военных целях, заявил эксперт ракетно-космической отрасли Иван Моисеев.

"Это станции обычного типа, их очень много. Они получают информацию с тех спутников, на которые имеют лицензию, неважно, чьи это спутники, и эта информация может быть использована как военными, так и гражданскими", - сказал И.Моисеев, который является научным руководителем Института космической политики, в среду "Интерфаксу".

Ранее стало известно, что "Роскосмос" планирует до конца апреля 2019 года развернуть на Кубе мобильный приемо-передающий комплекс. В тендере указывается, что комплекс создан в 2015 году, и уже прошел государственные испытания. Комплекс предназначен для приема информации со спутников "Ресурс-П", "Канопус-В", "Канопус-В-ИК" и передачи ее в наземный комплекс приема, обработки и распространения информации.

Тендер также предусматривает развертывание наземных комплексов приема, обработки и распространения космической информации на Чукотке и антарктической станции "Прогресс". Работы по развертыванию комплекса на Кубе должны быть завершены до 30 апреля 2019 года, срок завершения общего комплекса работ - 29 ноября 2019 года.

Все работы проводятся в рамках развития Единой территориально распределенной информационной системы дистанционного зондирования Земли. Система действует в интересах МЧС, Минприроды и Росгидромета.

С 1967 года в Лурдесе на Кубе действовал советский радиоэлектронный центр. Комплекс примерно в 250 км от побережья США позволял контролировать радиоэфир на значительной части американской территории. После распада Советского Союза центр перешел под руководство российских оборонщиков. В 2002 году Москва отказалась от него из-за нехватки средств на содержание центра.