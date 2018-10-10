Экс-мэр Нью-Йорка Блумберг вернулся в Демократическую партию США

Политик и предприниматель Майк Блумберг сообщил в Instagram, что вновь вступил в Демократическую партию США, из которой вышел в 2001 году для участия в выборах мэра Нью-Йорка.
"Сегодня я вновь зарегистрировался как демократ, членом (этой партии - ИФ) я был наибольшую часть своей жизни, так как нам нужны демократы, чтобы обеспечить сдержки и противовесы, которых так не хватает нашей стране", - написал М.Блумберг.
Такое решение может быть признаком того, что М.Блумберг рассматривает возможность участия в президентской гонке 2020 года, отмечает телеканал NBC.
Ранее о том, что М.Блумберг может стать кандидатом в президенты, сообщали другие СМИ, в том числе, газета "Нью-Йорк Таймс".
М.Блумберг занимает 13-е место в рейтинге миллиардеров Forbes с состоянием в $48,3 млрд. Он учредитель и владелец информационного агентства "Блумберг".
М.Блумберг был мэром Нью-Йорка с 2002 по 2013 гг. В 2001 году он перешел из Демократической партии в Республиканскую партию, так как среди кандидатов в мэры было много демократов. В 2007 году он вышел из Республиканской партии и стал независимым кандидатом на пост мэра.
Сообщения о том, что М.Блумберг может принять участие в президентских выборах, появлялись в 2008, в 2012 и в 2016 году. Но тогда он не принимал участия в президентской гонке.
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