Во Франции готовят масштабные перестановки в правительстве - СМИ

В правительстве Франции готовят существенные перестановки, однако объявление о них последует не раньше пятницы, сообщает в среду газета "Фигаро" со ссылкой на источники в Елисейском дворце.
Отмечается, что, таким образом, о перестановках станет известно только после того, как французский президент Эмманюэль Макрон вернется из поездки в Армению, в которую он должен направиться в среду вечером.
"Будут те, кто придет на замену, будут те, кто уйдет, а будут те, кто изменит свою деятельность внутри правительства", - рассказал собеседник издания, говоря о том, что именно изменится в правительстве.
Тема возможных изменений состава правительства начала активно обсуждаться во французских СМИ после того, как на прошлой неделе глава МВД Жерар Колон ушел в отставку. Свое решение он обосновал намерением полностью посвятить себя муниципальной избирательной кампании в Лионе, мэром которого он хочет стать в 2020 году.
После объявления об отставке премьер-министр Франции Эдуар Филип пообещал, что имя нового министра будет известно в течение нескольких дней, однако никто так и не был назначен на эту должность. Президент страны поручил Э.Филипу временно исполнять обязанности главы МВД Франции.
Ж.Колон считался ключевым сторонником Э.Макрона в правительстве, и некоторые французские СМИ интерпретировали отставку главы МВД как начало серьезного политического кризиса.
В Елисейском дворце на вопрос о том, с чем связаны задержки с реорганизацией кабинета, ответили, что глава государства "предпочитает не спешить и действовать спокойно и профессионально".
Э.Макрон в среду отправляется в Армению с двухдневным визитом. Планируется, что в ходе поездки он примет участие в работе саммита франкофонии, а также в мероприятиях в память о скончавшемся 1 октября французском шансонье Шарле Азнавуре.
Глава Минобороны Азербайджана принял участие в открытии Центральной военной ветеринарной лаборатории
Джаббарову присвоено звание государственный советник налоговой службы 3-ей степени
ЮГК играет важную роль в обеспечении энергобезопасности Европы - Госдеп
РФ планирует к 2024г вдвое увеличить выручку от рыбного экспорта, до $8 млрд - глава Росрыболовства
Дубайская Dragon Oil вложит более $14 млрд в увеличение добычи нефти и газа втрое, в том числе в Туркменистане
Санкции США против Ирана ударят по нефтяному рынку сильнее, чем ожидалось - трейдеры
Гонконг создаст искусственные острова для решения проблемы нехватки жилья
Россия намерена создать одну из лучших антидопинговых систем - Путин
Актер Эрик Робертс заявил, что хотел бы получить российское гражданство
Азеригаз газифицировал в январе-сентябре более 70 населенных пунктов
Президент Алиев выделил более 21 млн манатов на замену кровли многоквартирных домов в Азербайджане
ЕС выделяет свыше 13 млн евро на развитие регионов Азербайджана
МВФ: Структурные реформы позволят ускорить темпы роста ВВП Азербайджана
Азербайджан и Россия согласовали план экономического сотрудничества до 2024 года
Генеральный директор завода «Norm Sement», об успехах завода и планах на будущее
Главный исполнительный директор Bakcell избран в Правление Азербайджано-Французской торгово-промышленной палаты
WesternUnion и Банк Республика вводят цифровые инновации в Азербайджане: международные денежные переводы теперь доступны через приложение Банка «Mobil Şöbə»
В Баку состоялся литературный вечер, посвященный Сергею Есенину
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»