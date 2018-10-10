Во Франции готовят масштабные перестановки в правительстве - СМИ

В правительстве Франции готовят существенные перестановки, однако объявление о них последует не раньше пятницы, сообщает в среду газета "Фигаро" со ссылкой на источники в Елисейском дворце.

Отмечается, что, таким образом, о перестановках станет известно только после того, как французский президент Эмманюэль Макрон вернется из поездки в Армению, в которую он должен направиться в среду вечером.

"Будут те, кто придет на замену, будут те, кто уйдет, а будут те, кто изменит свою деятельность внутри правительства", - рассказал собеседник издания, говоря о том, что именно изменится в правительстве.

Тема возможных изменений состава правительства начала активно обсуждаться во французских СМИ после того, как на прошлой неделе глава МВД Жерар Колон ушел в отставку. Свое решение он обосновал намерением полностью посвятить себя муниципальной избирательной кампании в Лионе, мэром которого он хочет стать в 2020 году.

После объявления об отставке премьер-министр Франции Эдуар Филип пообещал, что имя нового министра будет известно в течение нескольких дней, однако никто так и не был назначен на эту должность. Президент страны поручил Э.Филипу временно исполнять обязанности главы МВД Франции.

Ж.Колон считался ключевым сторонником Э.Макрона в правительстве, и некоторые французские СМИ интерпретировали отставку главы МВД как начало серьезного политического кризиса.

В Елисейском дворце на вопрос о том, с чем связаны задержки с реорганизацией кабинета, ответили, что глава государства "предпочитает не спешить и действовать спокойно и профессионально".

Э.Макрон в среду отправляется в Армению с двухдневным визитом. Планируется, что в ходе поездки он примет участие в работе саммита франкофонии, а также в мероприятиях в память о скончавшемся 1 октября французском шансонье Шарле Азнавуре.